Można iść do komunii, będąc w separacji? Ksiądz z TikToka jasno odpowiada

Czy osoby żyjące w separacji małżeńskiej mogą wciąż być dopuszczane do komunii świętej i spowiedzi? Na to pytanie zdecydował się odpowiedzieć ksiądz Piotr Jarosiewicz.To postać dobrze znana internautom. Duchowny ma popularne konto na TikToku, gdzie często mierzy się z trudnymi pytaniami dotyczącymi wiary.

Ksiądz z TikToka komentuje separację

Ksiądz Piotr Jarosiewicz z diecezji drohiczyńskiej jest bardzo popularny na TikToku – jego filmy zgarniają nawet kilkaset tysięcy wyświetleń. Duchowny jest bardzo popularną postacią w świecie internetu.

Oprócz profilu na TikToku prowadzi również własny kanał na YouTube. Całkiem niedawno na jego koncie pojawiło się nagranie, w którym ksiądz odpowiada na pytanie jednego z użytkowników. Internauta zapytał, czy w sytuacji separacji małżeńskiej wciąż można przystępować do sakramentu pokuty i pojednania oraz komunii świętej.

– Separacja to czasowe, bądź trwałe oddzielenie się w małżeństwie... z jakichś przyczyn. (...) Jeśli jesteśmy odseparowani w małżeństwie i nie żyjemy z inną osobą, to wtedy można przystępować do sakramentu pokuty i pojednania i można przystępować do komunii świętej".

Czy niewierzący idą do nieba?

Ks. Jarosiewicz nie jest jedynym duchownym, który w sieci rozważa tematy dotyczące wiary i zasad kościoła. Wśród nich jest także ks. Picur, który w popularnym filmiku odpowiedział na pytanie "co dzieje się z osobą niewierzącą po śmierci?" Duchowny zwrócił się krótko i treściwie: "Przestaje być osobą, która nie wierzy w Pana Boga."

Nagranie stało się viralem i szybko osiągnęło niemal 500 tys. wyświetleń oraz ponad 11 tys. polubień. W komentarzach rozpętała się dyskusja. Wielu osobom nie spodobała się odpowiedź księdza.

"Uśmiałam się. Obawiam się, że to księdza spotka zawód", "Tego nikt nie wie, co się dzieje po śmierci", "Nic nigdy nie zostało tak naprawdę udowodnione, co się dzieje po śmieci, nikt tego nie wie", "Ale odpowiedź", "Spadłam z krzesła ze śmiechu" – to najpopularniejsze z komentarzy.

