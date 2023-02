Ksiądz zdradził, jak "zdrowy chłopak" reaguje na dziewczynę. "Myśli chodzą. Ciało żyje"

Ksiądz Piotr Jarosiewicz został zapytany na TikToku, czy nocowanie u swojego chłopaka w jednym łóżku to coś złego. Duchowny wskazał, że złym jest już nawet samo "leżenie i zaśnięcie". Zdradził też, jak "zdrowy chłopak" reaguje na "ładną dziewczynę".

Ksiądz zdradził, jak "zdrowy chłopak" reaguje na dziewczynę. "Ciało żyje". Fot. YouTube / Godly / Screen ; TikTok / Piotr Jarosiewicz

Coraz więcej księży zaczyna prowadzić działalność na TikToku i Twitterze. Jednym z nich jest ksiądz Piotr Jarosiewicz, który regularnie odpowiada na liczne pytania wiernych

Jedno z nich dotyczyło zostawania na noc u chłopaka. Internautka chciała dowiedzieć się, czy może spać w łóżku partnera, nawet jeśli chodzi o samo leżenie

– Tam wszystko pracuje. Tam myśli chodzą. Ciało żyje – ostrzegał duchowny

Ksiądz zdradził, jak "zdrowy chłopak" reaguje na dziewczynę. "Ciało żyje"

"Czy zostawanie czasami na noc u chłopaka i samo tylko zaśnięcie w jednym łóżku to coś złego, to samo leżenie i zaśnięcie?" – zapytała księdza Piotra Jarosiewicza jedna z użytkowniczek TikToka.

Duchowny zauważył, że w przypadku nastoletniej pary pewne granice wyznacza sama obecność rodzica. – To jest ta granica, której nie zrobilibyśmy przy rodzicach. To jest ta granica, której chłopak z dziewczyną nie naruszyliby przy rodzicach – powiedział.

Chwilę później kapłan poszedł jednak o krok dalej. – Jeśli jest zdrowy chłop i on leży przy ładnej dziewczynie, to on się męczy – stwierdził, po czym kontynuował: – Nawet, jak zewnętrznie nie okazuje, to wewnętrznie tam wszystko się dzieje. Tam wszystko pracuje. Tam myśli chodzą. Ciało żyje.

Jego słowa wywołały niemałe emocje wśród komentujących. "Jak cieszę się, że odeszłam od tej wiary i nie muszę się katować myśli, czy leżenie z osobą, którą kocham, jest grzechem" – brzmi jeden z głosów w dyskusji.

"Ojejku… naprawdę katolicy myślą tylko o jednym? To musi być straszne!", "To jakieś średniowiecze" – krytykowali kolejni użytkownicy serwisu.

W jeszcze innym TikToku ksiądz odpowiedział na opinię internautki, według której należy zamieszkać ze sobą przed ślubem, żeby poznać się i uniknąć rozwodu po roku od przystąpienia do sakramentu. – Najwięcej rozwodów jest w momencie, w którym zamieszkają przed ślubem razem – ostrzegł – To nie jest tak, że przez rok poznamy siebie w całości. Cały czas rozwijamy się intelektualnie, moralnie, duchowo. Czasem poznajemy się dopiero po 5, 10, 20 latach! – stwierdził.

To jednak nie koniec wystąpień księdza Jarosiewicza. W jednym z nagrań ostrzegał przed czytaniem Harrego Pottera. Powołał się na fragment jednej z publikacji egzorcysty Michała Olszewskiego.

– Wejście w przygodę z Harrym Potterem w wielu przypadkach kończy się opętaniem. Kiedyś podczas egzorcyzmu wyganiałem duchy Harry’ego Pottera – cytował.