Latynoski vibe na talerzu. Warszawska restauracja przenosi nas do samego Tulum

Mówi coś komuś "Tulum"? To przepiękna miejscowość położona na półwyspie Jukatan, nad Morzem Karaibskim, w Meksyku. Blisko jej centrum rozciąga się szeroka strefa hotelowa z restauracjami, a na jej obrzeżach wznoszą się ruiny miasta Majów. To właśnie z tamtejszego wystroju scen klubowych oraz latynoskich kulinariów inspiracje czerpie warszawska restauracja El Botellón Wilanów.

El Botellón Wilanów to nowoczesna latynoska restauracja z klimatycznym wnętrzem w stylu boho w Warszawie. W tygodniu lokal otwiera się wieczorami. Materiały prasowe / El Botellón

Na gastronomicznej mapie Warszawy lokal El Botellón Wilanów stanowi miejsce, które koniecznie powinni odwiedzić nie tylko miłośnicy i miłośniczki krajów hiszpańskojęzycznych, ale także wszyscy chcący zjeść coś nietypowego w nietypowych klimatach. Nazwa restauracji odwołuje się do hiszpańskiego zwyczaju botellón praktykowanego przez młodych ludzi, którzy spotykają się w miejscach publicznych, aby wspólnie się bawić.

Punkt na warszawskim Wilanowie zrodził się z fascynacji jego założycieli atmosferą swobody towarzyszącej biesiadowaniu w Hiszpanii i powiązanych z nią historycznie krajach Ameryki Południowej na czele z Meksykiem i wspomnianym Tulum. I oczywiście z ich wielkiej miłości do latynoskiej kuchni. W hołdzie dla tych kulinarno-rozrywkowych tradycji El Botellón Wilanów przyjęła niecodzienny model funkcjonowania.

Otóż jest to jedna z nielicznych restauracji w Warszawie, która w tygodniu otwiera się dopiero wieczorem. Od wtorku do czwartku jest czynna w godzinach od 16:00 do 22:00, a w piątek i sobotę czeka na gości do północy. Można powiedzieć, że jej wizytówką są późnowieczorne biesiady z kolorowymi koktajlami i klimatyczną muzyką. W weekendy restauracja działa od godziny 12:00 i jest to dobry czas na zjedzenie tu obiadu z całą rodziną.

Serwowane tu wyśmienite dania bazują na trzech głównych zasadach: prostocie w składnikach lokalnych i importowanych prosto z Hiszpanii, wysokiej jakości potraw i kreatywności w ich podaniu, czyli liczy się nie tylko ich smak, ale także artystyczna prezentacja po trafieniu na stoły. Menu zostało podzielone na trzy części: śniadaniowe, główne i zestawy typu fiesta. Specjalnością lokalu są owoce morza i tapasy.

Niewielkie przekąski podawane na ciepło czy zimno komponują się idealnie z bogatą ofertą legendarnych koktajli i wyselekcjonowanych win. Unikalne drzewko koktajlowe oraz autorskie koktajle na światowej klasy alkoholach premium robią furorę w godzinach wieczornych. Za koktajl bar odpowiada Rafał Rajewski, który lubi eksperymentować z nowymi recepturami oraz zaskakiwać gości smakiem i nietuzinkowym podaniem.

Choć wieczorne spotkania przy topowych daniach na bazie hiszpańskich produktów i butelkowym barze przyciągają głównie dorosłych, dwupiętrowa restauracja posiada również atuty, które sprawiają, że uchodzi za przyjazną dzieciom. Przy zamówieniu dowolnego dania dostępne za darmo staje się specjalne kids menu. Ponadto najmłodsi mają do dyspozycji kreatywny kącik zabaw montessori, który nie tylko bawi, ale i uczy.

Wyjątkową atmosferą El Botellón Wilanów buduje też przemyślane i oryginalne wnętrze. Dzięki jego aranżacji w stylu boho ze streetowym twistem goście mają wrażenie wizyty w latynoskiej krainie pełnej gorących i słonecznych klimatów. W tym słynącym z gościnności miejscu niezapomniane doświadczenie kulinarne staje się rzeczywistością w klimatycznej przestrzeni, która potęguje zażywanie relaksu i przyjemności.

Restauracja El Botellón Wilanów mieści się przy ulicy Franciszka Klimczaka 15 w Warszawie. Należy do El Botellón, grupy nowoczesnych latynoskich restauracji, z których dwie pozostałe zlokalizowane są na Powiślu (Solec 18 w Warszawie) i w Fabryce Norblina (Żelazna 51/53 w Warszawie). Rezerwacji a la carta do 8 osób (powyżej wymagane jest ustalenie menu) można dokonać pod numerem telefonu 690-600-385, za pośrednictwem adresu [email protected] lub online w witrynie/aplikacji MojStolik.pl.