Lil Masti wyjaśniła, czemu ma w nosie odchudzanie. Zdradziła swoje dalsze plany

Lil Masti od pierwszych chwil narodzin swojej córeczki Arii regularnie opowiada swoim fanom, jak radzi sobie jako świeżo upieczona mama. To jej pierwsze dziecko, ale jak się okazuje - na pewno nie ostatnie! Ostatnio influencerka postawiła na szczerość, wyjaśniając przyczyny swojego spokojnego podejścia do zmian w wadze. Zdradziła, że jej obojętność wynika z planów powiększenia rodziny.

Lil Masti nie zamierza się ostro odchudzać. "Marzymy o ciąży za ciążą"

Na początku września ubiegłego roku Lil Masti wraz z partnerem Tomkiem powitali na świecie swoje pierwsze dziecko - córeczkę Arię. Od tamtej pory youtuberka regularnie opowiada swoim fanom o tym, jak radzi sobie w roli mamy.

Przypomnijmy, że influencerka, która wcześniej spełniała się jako SexMasterka, piosenkarka, a nawet zawodniczka MMA, w materiale filmowym zatytułowanym "Narodziny Arii" pokazała kluczowe momenty wszystkich etapów porodu, zaczynając od podróży do kliniki aż do intymnych momentów z narodzoną córką.

Aniela Bogusz zdobywa coraz większe uznanie wśród swoich obserwatorów za autentyczność i brak upiększania rzeczywistości na Instagramie, prezentując życie w jego naturalnym wydaniu.

Niedawno zdecydowała się ujawnić, jak prezentuje się jej sylwetka kilka miesięcy po narodzinach dziecka. 34-letnia influencerka podzieliła się także swoją obecną wagą, informacją o przyroście kilogramów i wyjaśniła, dlaczego nie zaprząta sobie tym głowy.

"Ważę 79 kg przy wzroście 170 cm. Zaznaczam, że przed ciążą moja waga to było 63 kg i atletyczna sportowa sylwetka. Tak więc mam plus 16 kg. I mam to gdzieś. Nie szykuje się na miss świata ani do żadnych sportowych zawodów. Ćwiczę i zdrowo się odżywiam dla siebie. Wiem, że chudnięcie to proces i żeby zdrowo schudnąć, zajmuje to dłuższy czas. Na spokojnie, bez presji. A i tak uważam, że zaj*biście i kobieco wyglądam" – oznajmiła na swoim InstaStory.

Fani zaczęli dopytywać ją o dalsze plany względem potomstwa. Wszystko wskazuje na to, że Aniela i Tomek być może już niedługo pochwalą się kolejnym, pozytywnym testem ciążowym.

"Od zawsze marzyliśmy o dużej rodzinie. To było moje i Tomka największe marzenie i dalej jest. Jak zdrowie pozwoli, to marzymy o ciąży za ciążą i tak do 5 dzieci. Albo i więcej. No ale z głową wszystko, żeby mój organizm zdążył się regenerować" – podkreśliła.

"Dlatego z tym całym chudnięciem to mam do tego dystans. Bardziej zależy mi, aby przygotować ciało do kolejnych ciąż" – dodała.

Przypomnijmy, że w sierpniu, kiedy Lil Masti była jeszcze w ciąży, wyznała, że przytyła 20 kilogramów. Podkreśliła jednak, że w ogóle się tym nie przejmuje. – Jak ja sobie wyobrażałam siebie pod koniec ciąży, to wyobrażałam sobie, że ja będę miała taki brzuch, że on będzie taki wielgachny, a on jest taki uroczy. Nie jest taki przeogromniasty – mówiła.

Przed porodem pisała także: "Nigdy nie czułam się tak spokojna, kochająca i wdzięczna. Odkąd związałam się z Tomkiem (a było to 9 lat temu) moim marzeniem było założyć z nim swoją dużą rodzinę. (...) Jednak przed byciem mamą chciałam się spełnić zawodowo, zrobić karierę i postawić na samorealizację. Zrobiłam to. Czuję się spełniona i przyszedł czas na nowy etap".