Nie widzisz horroru Auschwitz, ale go... słyszysz. "Strefa interesów" to wstrząsające arcydzieło

Ola Gersz

"Strefa interesów" to film, który cię przemieli i nie wyjdzie z głowy. Przedstawia Holokaust skrajnie inaczej niż większość twórców filmowych: Jonathana Glazera interesują oprawcy, a nie ofiary. Film jest chłodny i bez emocji. Te są za to u widza, bo oglądanie (a przede wszystkim słuchanie) "Strefy interesów", to wstrząsające doświadczenie. Polska koprodukcja zasługuje na Oscary i wszelkie możliwe laury. To nieoczywiste arcydzieło, chociaż nie wszystkich zachwyci.