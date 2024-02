Porwano kobietę i wciągnięto ją do samochodu. Siłą miała zostać zmuszona do ślubu

Dorota Kuźnik

C zterej mężczyźni w wieku 20 do 48 lat zostali zatrzymani przez policję w gminie Kaczory w Wielkopolsce. Mieli oni porwać z domu kobietę i zawlec ją do samochodu. W ten sposób miała ona zostać zmuszona do małżeństwa. Sprawcom grozi kara więzienia.