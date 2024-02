P olicji udało się już zatrzymać kierowcę, który uciekł po tym jak śmiertelnie potrącił 10-latka. Dziecko szykowało się na wyjazd na ferie zimowe do Zakopanego. Służby natychmiast postawiono na nogi, dzięki czemu ustalono, kto prowadził auto. Mężczyzna miał zakaz prowadzenia pojazdów, a przy sobie miał narkotyki. Przyznał się do tego, że to on wjechał w grupę dzieci.





Nie żyje 10-latek. Wstrząsające fakty o kierowcy, który wjechał w grupę dzieci

Dorota Kuźnik

Policji udało się już zatrzymać kierowcę, który uciekł po tym jak śmiertelnie potrącił 10-latka. Dziecko szykowało się na wyjazd na ferie zimowe do Zakopanego. Służby natychmiast postawiono na nogi, dzięki czemu ustalono, kto prowadził auto. Mężczyzna miał zakaz prowadzenia pojazdów, a przy sobie miał narkotyki. Przyznał się do tego, że to on wjechał w grupę dzieci.