Kaczyński nie tylko zniszczył baner. Nagrano, jak wdał się w wulgarną pyskówkę, wiadomo, z kim

Dorota Kuźnik

N agranie Jarosława Kaczyńskiego, który mówi "zasrany gnoju" do mężczyzny protestującego przed pomnikiem smoleńskim, jest już viralem. OKO.press ustaliło też, kto był adresatem słów prezesa PiS. Okazuje się, że 22 lata temu to właśnie do niego Lech Kaczyński powiedział "spieprzaj dziadu".