Usher zrobił show na Super Bowl. Na scenie pojawiła się gościnnie m.in. Alicia Keys

Gwiazdą tegorocznego Super Bowl był Usher. Słynny artysta R&B rozgrzał publiczność do czerwoności oraz zaskoczył wszystkich, gdy podczas jednej z piosenek dał show, jeżdżąc na wrotkach. Na scenie dołączyli do niego m.in. Alicia Keys, will.i.am oraz Ludacris.

Super Bowl 2024. Usher wystąpił na scenie m.in. z Alicią Keys. Fot. TIMOTHY A. CLARY/ AFP/ East News

Super Bowl 2024. Usher dał czadu

Tuż przed występem Ushera w przerwie Super Bowl 2024 pojawiło się ostrzeżenie, że występ może powodować "śpiew, taniec, pocenie się, wirowanie oraz możliwe problemy w relacjach romantycznych".

Gwiazdor R&B rozpoczął swój występ od jednej ze swojej najbardziej znanych piosenek, czyli "Caught Up". Na scenie pojawił się ubrany na biało – stroje będzie jednak zmieniał wielokrotnie.

Jeszcze przed występem Usher przyznał, że "zamknięcie 30 lat kariery w 13 minut" było nie lada "wyzwaniem". Wydaje się jednak, że podołał temu zadaniu, z wyczuciem śpiewając zwrotkę i refren niektórych utworów, podczas gdy niektóre jedynie zajawił kilkoma wersami.

Pierwszym gościem na scenie była Alicia Keys, która pojawiła się w błyszczącym, czerwonym stroju. Artystka usiadła przy fortepianie w tym samym kolorze, co jej outfit i wykonała jeden ze swoich największych przebojów, czyli "If I Ain't Got You".

Następnie Keys i Usher połączyli siły, by wykonać ich hit z 2014 roku, czyli romantyczną balladę "My Boo". Viralem stał się fragment występu, podczas którego gwiazdor objął artystkę, podczas wykonywania refrenu.

Artysta wykonał kawałek "OMG" na rolkach!

Dla wielu osób gwoździem programu był jednak występ do piosenki "OMG". Na scenie pojawił się wówczas will.i.am, a sam Usher pokazał się na niej w błyszczącym czarno-niebieskim kostiumie oraz... na wrotkach. Tłum szalał.

W pewnym momencie Usher stracił równowagę i niemal się przewrócił, jednak ostatecznie udało mu się uniknąć wypadku.

W pewnym momencie na scenę wszedł Lil Jon, wykonując swój wielki przebój "Turn Down For What". Publiczność dobrze jednak wiedziała, co zwiastuje jego pojawienie się na scenie.

I rzeczywiście, wkrótce na scenie pojawił się również Ludacris. Artyści wykonali wspólnie z Usherem jeden z jego największych hitów, czyli słynne "Yeah!".

Pełna lista piosenek, które pojawiły się podczas 13-minutowego występu w przerwie Super Bowl: