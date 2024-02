Tak, radiowe hity Taylor Swift są średnie. Ale posłuchaj tych 13 piosenek, a zrozumiesz jej talent

Niewątpliwie popowe imperium zbudowane przez Taylor Swift rozrasta się z każdą wydaną płytą i odbytą trasą koncertową, ale krytyków, którzy zastanawiają się, skąd tak właściwie wziął się fenomen "blondie" z Pensylwanii, nadal nie ubywa. Patrząc przez pryzmat tych piosenek, które są puszczane w radiu, faktycznie można odnieść wrażenie, że to wiele hałasu o nic: brzmią jak każdy inny popowy hit. Trzeba zanurzyć się nieco w jej dyskografię, by poznać prawdziwą magię kryjącą się między spisanymi przez nią wierszami. Oto 13 utworów, które zmienią zdanie opornych na temat Tay Tay.

15 piosenek Taylor Swift, po przesłuchaniu których uderzysz się w pierś. Fot. Beth Garrabrant / BEEM / East News

13 najlepszych piosenek Taylor Swift"

Taylor Swift, mimo sporych osiągnięć, wciąż jest kwestionowana jako artystka. Winę ponosi za to poniekąd wybór "radiowej" grupy docelowej. Na antenach radia puszczane są przede wszystkim jej popowe kawałki – z żywszym beatem i przystępniejszymi słowami. Ich cel jest jeden – dotrzeć do jak największej liczby słuchaczy.

Dodatkowo na początku swojej kariery dała się zaszufladkować jako dziewczyna śpiewająca o swoich byłych chłopakach.

"Patrzenie na Taylor Swift wyłącznie przez pryzmat jej singli to jedno, a przedstawianie jej jako 'rozgoryczonej byłej dziewczyny' to drugie. Od muzyków oczekuje się, by śpiewali o tym, co czują; by byli autentyczni. Idolka dziewczyn rzadko wymienia w swoich kawałkach kogoś z nazwiska, więc winę za przylepienie jej takiej, a nie innej łatki ponoszą po części fani, którzy za bardzo wczuli się w rolę detektywów" – czytamy w naszym tekście "Taylor Swift jest Bobem Dylanem, tyle że dla kobiet".

Aby lepiej zrozumieć twórczość Swift – i przy okazji ją docenić – należy sięgnąć po piosenki dobrze znane fanom (tzw. Swifties), ale obce szerszej publiczności. Oto 15 utworów, które udowadniają, że Tay Tay jest świetną autorką tekstów i ponadprzeciętnym muzykiem.

1. Back to December

"Back to December" z trzeciej płyty studyjnej "Speak Now" to swoiste przeprosiny skierowane do dawnej sympatii. Swift wykazała się w niej umiejętnością tworzenia angażującej narracji, która łączy się – na płaszczyźnie emocjonalnej – z doświadczeniami wielu słuchaczy.

Standing in front of you saying I'm sorry for that night And I go back to December It turns out freedom ain't nothing but missing you Wishing I'd realized what I had when you were mine (polskie tłumaczenie) Staję przed Tobą i mówię: przepraszam za tamtą noc I wracam myślami do grudnia Okazuje się, że wolność jest niczym innym niż tęsknotą za tobą Żałuję, że nie rozumiałam, co miałam, gdy byłeś mój

2. Dear John

W "Dear John" (również z albumu "Speak Now") Swift śpiewa o bolesnym rozstaniu, podkreślając w swoim wyznaniu różnicę wieku między nią a byłym partnerem. Tytuł odnosi się bezpośrednio do Johna Mayera – w piosence słyszymy nawet typową dla artysty gitarę. Ta ballada jest szczerym listem do ex, który ją skrzywdził, i poraża surowymi emocjami.

Dear John, I see it all now that you're gone Don't you think I was too young to be messed with The girl in the dress cried the whole way home I see it all now that you're gone (polskie tłumaczenie) Drogi Johnie, widzę to wszystko teraz, kiedy odszedłeś Nie sądzisz, że byłam zbyt młoda, żeby mną pomiatać? Dziewczyna w sukience przepłakała całą drogę do domu Widzę to wszystko teraz, kiedy odszedłeś

3. All Too Well (10 Minute Version)

W "All Too Well" z czwartej płyty pod tytułem "Red" Swift kreśli proste obrazy z przeszłości, które nabierają metaforycznego wręcz znaczenia. Zamiast napisać w tekście, że od czasu do czasu odtwarza w swojej głowie wszystkie dobre chwile z dawnego związku, tworzy opisy działające na wyobraźnie: "'Cause there we are again in the middle of the night / We're dancing 'round the kitchen in the refrigerator light / Down the stairs, I was there / I remember it all too well".

But you keep my old scarf from that very first week 'Cause it reminds you of innocence and it smells like me You can't get rid of it 'Cause you remember it all too well (polskie tłumaczenie) Ale zatrzymałeś mój stary szalik z tego pierwszego tygodnia Bo kojarzy ci się z niewinnością i pachnie jak ja Nie umiesz się go pozbyć, bo pamiętasz to wszystko aż za dobrze

4. Nothing New

"Nothing New" z odnowionej wersji płyty "Red" powstało w duecie z Phoebe Bridgers, która w tym roku zdobyła najwięcej nagród Grammy (aż cztery). Delikatne dźwięki gitary tworzą spokojną atmosferę, która wprowadza słuchaczy w temat dorastania, pożegnania z dzieciństwem i bolesnego zderzenia się z prawdziwą rzeczywistością. Bez pompatyczności, a z czułością i liryczną nutką.

How can a person know everything at eighteen But nothing at twenty-two? And will you still want me when I'm nothing new? (polskie tłumaczenie) Jak można wiedzieć wszystko gdy ma się 18 lat, a zupełnie nic, gdy 22? Czy nadal będziesz mnie chciał, nawet jeśli nie będę niczym nowym?

5. The Archer

W utworze "Archer" z siódmego krążka "Lover" Taylor zdołała ująć słowami uczucie, jakie towarzyszy osobom walczącym z lękami i natrętnymi myślami. W tej piosence narrator nie wybiela swojej osoby, a wręcz przeciwnie. Ponadto produkcja "Archera" przechodzi najśmielsze oczekiwania – rytm przypominający bicie serca nie zwalnia ani na chwilę, jeszcze lepiej obrazując tzw. anxiety.

I've been the archer, I've been the prey Who could ever leave me, darling But who could stay? (polskie tłumaczenie) Byłam łowcą, byłam zdobyczą Kto mógłby kiedykolwiek mnie zostawić, kochanie A kto mógłby przy mnie zostać?

6. Cardigan

Słuchając piosenki "Cardigan" z płyty "Folklore", nie sposób nie poczuć się jak w baśni. Nostalgiczne łkanie fortepianu, anielski chór w tle i dźwięki bębenka – Taylor przybliża nam miłosną historię o bohaterach, którym pisana była szekspirowska wręcz tragedia.

To kiss in cars and downtown bars was all we needed You drew stars around my scars But now I'm bleedin' (polskie tłumaczenie) Pocałunki w samochodach i barach, niczego więcej nie potrzebowaliśmy Narysowałeś gwiazdy wokół moich blizn A teraz krwawię

7. Seven

"Seven" z "Folklore" został napisany z perspektywy dorosłej osoby, która cofa się myślami do czasów dzieciństwa i przypomina sobie, jak patrzyła wtedy na świat. Śpiew Taylor przypomina folkową kołysankę i znakomicie łączy się z niewinnym tekstem.

And I've been meaning to tell you I think your house is haunted Your dad is always mad and that must be why And I think you should come live with me And we can be pirates Then you won't have to cry (polskie tłumaczenie) Planowałam ci powiedzieć Myślę, że twój dom jest nawiedzony Twój tata zawsze jest wściekły, pewnie to jest powód Więc myślę, że powinnaś zamieszkać ze mną Będziemy mogły być piratami Nie będziesz musiała już płakać

8. Illicit Affairs

"Illicit Affair" (też z "Folklore") zaczyna się spokojnie - Taylor buduje powoli napięcie, by w tzw. bridge'u (przejście, które różni się od refrenu i reszty zwrotek) dać ujście buzującym w niej emocjom. Ballada ta z goryczą opowiada o piętnie, jakie pozostawia na kimś nieudany związek.

Don't call me "kid," don't call me "baby" Look at this idiotic fool that you made me You taught me a secret language I can't speak with anyone else (polskie tłumaczenie) Nie nazywaj mnie "dzieckiem", nie nazywaj mnie "kochaniem" Zobacz, jaką idiotkę ze mnie zrobiłeś Nauczyłeś mnie sekretnego języka, którym nie potrafię rozmawiać z nikim innym

9. The Lakes

"The Lakes" to hołd dla epoki romantyzmu, a zwłaszcza dla poezji pióra Williama Wordswortha. W piosence Swift nadaje nazwisku poety zupełnie nowego – acz dosłownego – znaczenia (śpiewa o "wartości swoich słów"). Całość wygląda tak, jakby spisał ją artysta z przełomu XVIII i XIX wieku, który (jakimś cudem) przeniósł się do współczesnych czasów.

Is it romantic how all of my elegies eulogize me? I'm not cut out for all these cynical clones These hunters with cell phones (polskie tłumaczenie) Czyż to nie romantyczne, jak opiewają mnie wszystkie moje elegie? Nie mam siły na te cyniczne klony Na tych myśliwych z telefonami

10. Willow

W "Willow" z dziewiątego krążka "Evermore" opowiada już historię z perspektywy dojrzalszej Desdemony, bohaterki szekspirowskiej sztuki "Otello", która sama sprowadza na siebie cierpienie. W swojej twórczości Swift niejednokrotnie odnosi się do klasyki literatury.

Wait for the signal, and I'll meet you after dark Show me the places where the others gave you scars (polskie tłumaczenie) Czekaj na sygnał, spotkamy się nocą Pokaż mi, gdzie inni pozostawili po sobie blizny

11. You’re On Your Own, Kid

Słodko-gorzka piosenka, która stanowi emocjonalny apel do młodych, by cieszyli się drobnymi chwilami, ale przede wszystkim, by nauczyli się, że muszą liczyć na samych siebie. W utworze "You're On Your Own, Kid" Taylor komentuje opisywane szeroko w tabloidach wydarzenia ze swojego życia. Jako artystka nie boi się mówić o bolesnej przeszłości. Bridge w piosence jest... przewspaniały i rezonuje w sercach słuchaczy tęskniących za wiekiem niewinności.

Cause there were pages turned with the bridges burne Everything you lose is a step you take So make the friendship bracelets Take the moment and taste it You’ve got no reason to be afraid (polskie tłumaczenie) Bo strony były przewracane z każdym spalonym mostem Wszystko, co tracisz, to krok naprzód Więc rób bransoletki przyjaźni Łap chwilę i smakuj ją Nie masz powodu, by się bać

12. Would’ve, Could’ve, Should’ve

W "Would've, Could've, Should've" Taylor – już jako dorosła osoba – rozprawia się ze związkiem ze starszym od siebie mężczyzną, podkreślając, że w trakcie relacji była zaledwie nastolatką. Słuchacze mogą utożsamiać się z wydźwiękiem utworu z "Midnights", ponieważ jego narracja skupia się na tym, co nas w życiu prześladuje.

Give me back my girlhood, it was mine first (polskie tłumaczenie) Oddaj mi moje dziewczęce lata, one najpierw należały do mnie

13. You're Losing Me

"Ostatnie 45 sekund tej piosenki zawiera w sobie wszystko, co sprawia, że ​​Taylor Swift jest tak ekscytująca, tak emocjonalna i tak wiarygodna. (...) Na nowo zdefiniowała, czym może być bridge. I z tego właśnie powodu uważam, że ta piosenka jest cholernym arcydziełem" – czytamy o piosence "You're Losing Me" w komentarzach Swifties na portalu Reddit.

Stop, you're losin' me I can't find a pulse My heart won't start anymore for you (polskie tłumaczenie) Przestań, tracisz mnie Nie mogę znaleźć pulsu Moje serce już nie zacznie bić dla ciebie

Czytaj także: https://natemat.pl/494318,koncert-taylor-swift-w-warszawie-dlaczego-to-bedzie-wydarzenie-2024-roku