Dziennikarz TVP przerwał program. "Zanim zaczniemy, powinny paść trzy zdania"

Agnieszka Miastowska

D ziennikarz TVP to, co wydarzyło się w programie, nazwał "historyczną chwilą" i trudno się z nim nie zgodzić. Na antenie TVP Info, dokładnie w programie "Gość Wieczoru" Wojciech Szeląg zwrócił się do swoich gości i widzów, by przeprosić ich za słowa, które przez ostatnie 8 lat były kierowane w stronę społeczności LGBT+. – Osoby LGBT+ to nie ideologia, a ludzie – zaczął.