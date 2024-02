Posłannicy Rydzyka "pielgrzymowali" do Obajtka. Nowe fakty o księdze wejść do Orlenu

Onet ujawnił nazwiska z księgi wejść do byłego prezesa PKN Orlen, Daniela Obajtka. Lista zawiera kilka tysięcy nazwisk osób, które przez lata wizytowały państwową spółkę. Wśród nich są nie tylko politycy, czy wysoko postawione osoby, ale także ludzie blisko związani z Kościołem katolickim i organizacją ojca Tadeusza Rydzyka.

Księga gości Obajtka. Na liście prezesa Orlen byli ludzie od Rydzyka Fot. Piotr Moleck / East News / WOJCIECH STROZYK / REPORTER

Opublikowana przez Onet lista jego gości, jest długa. Dotąd wiadomo było jednak, że są na niej głównie przedstawiciele strony politycznej, biznesmeni i dziennikarze, w tym przede wszystkim prawicowi jak Jacek i Michał Karnowscy (14 wizyt) czy Tomasz Sakiewicz (15 wizyt). Wśród osób ze świata mediów, które gościły u Obajtka był także popularny ostatnio twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski.

Ludzie Rydzyka gośćmi Obajtka

Z najnowszych publikacji wynika, że w gronie osób, które wizytowały Daniela Objatka byli też członkowie organizacji, którą zawiaduje najbardziej znany w Polsce redemptorysta ojciec Tadeusz Rydzyk. Przedstawiciele Lux Veritatis pojawili się na przestrzeni ostatnich czterech lat u szefa Orlen blisko 50 razy.

"I choć sam Tadeusz Rydzyk nigdy w siedzibie koncernu nie był, bardzo często odwiedzali Obajtka jego najbliżsi współpracownicy. Aż 49 razy z Obajtkiem, w okresie od lutego 2019 r. do listopada 2023 r., widziała się Lidia Kochanowicz-Mańk" – podaje Onet.

Związki Obajtka z Rydzykiem nie powinny dziwić. W końcu sam "ojciec - dyrektor" wielokrotnie ciepło wypowiadał się na temat odwołanego ostatnio prezesa.

– Chciałem panu powiedzieć tylko: w górę serca, piorun nie uderza w to, co małe. Piorunochrony to nasza motywacja. Ja zawsze mówię, jak takie rzeczy są: "Panie Jezu, zajmij się nim". Gratulujemy panu za to, co pan robi dla Polski. Jest pan naprawdę genialny – mówił o Obajtku Rydzyk, co także przypomina portal.

Kto na liście gości Obajtka? Deweloperzy i dziennikarze

Jak informowaliśmy w naTemat, lista gości Daniela Obajtka, do której udało się dotrzeć dziennikarzom, jest dość obszerna. Były prezes paliwowego giganta miał regularnie spotykać się w swoim gabinecie z grubymi rybami biznesu, w tym branży deweloperskiej. Onet opisuje, że rekordzistą w liczbie spotkań był Paweł Malinowski, prezes deweloperskiej spółki Profbud. Deweloper miał odwiedzać Obajtka ponad 100 razy.

Co więcej, Obajtka z Malinowskim łączyły także prywatne biznesy. To właśnie od tego dewelopera Obajtek oraz członek zarządu Orlenu Adam Burak kupili apartamenty na luksusowym osiedlu Awangarda na warszawskich Bielanach. Transakcje zostały nagłośnione przez "Gazetę Wyborczą".

Odwołanie Daniela Obajtka

Przypominamy, że Daniel Obajtek nie sprawuje już stanowiska prezesa spółki Orlen. Jak informowaliśmy w naTemat, został odwołany z funkcji.

Co ważne, to jego odwołano, a nie podał się sam do dymisji (co zapowiadał), a to pomogło mu zachować prawo do otrzymania milionowej odprawy, o czym szerzej informował portal INNPoland.

Aktualnie Obajtka zastępuje Witold Literacki. Ten jednak jest jedynie p.o. prezesa Orlenu. Ostatecznie konieczne będzie rozpisanie konkursu, w którym wyłoniony zostanie nowy szef spółki giganta paliwowego.