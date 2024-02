"Nigdy w życiu" kończy 20 lat! Stenka bała się tej roli. "Byłam śmiertelnie przerażona"

Maja Mikołajczyk

C hoć trudno w to uwierzyć adaptacja bestsellerowej powieści Katarzyny Grocholi, czyli "Nigdy w życiu" kończy w tym roku dwadzieścia lat. Danuta Stenka wyznała, że bardzo bała się tej roli. Co więcej, o mały włos by jej nie dostała. Wyobrażacie sobie kogoś innego w tej roli?