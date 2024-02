Eksplozja na Gubałówce. W zdarzeniu ucierpiała jedna osoba

Adam Nowiński

P olicjanci pod nadzorem eksperta ds. pożarnictwa pracują na miejscu eksplozji, do której doszło we wtorek (12.02) na Gubałówce w Zakopanem. W jednym z małych drewnianych budynków, w którym wypożyczano sprzęt narciarski, wybuchła butla z gazem. Jedna osoba trafiła do szpitala.