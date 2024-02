Remont gabinetu gen. Jarosława Szymczyka w Komendzie Głównej Policji kosztował 17 tys. zł. Kontrolerzy MSWiA odtworzyli przebieg wydarzeń, który zakończył się eksplozją granatnika – wynika z ustaleń Mariusza Gierszewskiego i Radosława Grucy z Radia Zet.

Wybuch granatnika w siedzibie policji. Tyle kosztował remont u Szymczyka. Fot. Mateusz Jagielski / East News

Wybuch granatnika w siedzibie policji. Tyle kosztował remont u Szymczyka

14 grudnia 2022 roku cała Polska, a w zasadzie także duża część Europy, z niepokojem patrzyła na siedzibę Komendy Głównej Policji. Tam bowiem doszło do eksplozji granatnika w siedzibie samego szefa policji, gen. Jarosława Szymczyka.

– Po tym, jak główny generał policji wysadził pół pokoju w komendzie, to ja nie rozumiem, czemu tak kurczowo trzyma się tego stołka. On miał kiedyś niezłą opinię. Sprawiał wrażenie policjanta, który jest zainteresowany pracą – skomentował w rozmowie z naTemat już po zdarzeniu b. minister koordynator służb specjalnych Marek Biernacki.

– Powinniśmy zadać pytanie, co gen. Szymczyk ma na rządzących, że wciąż jest w stanie utrzymać swoje stanowisko? To jest degrengolada państwa i niszczenie szacunku do munduru. Nie sądzę, żeby była jakaś reakcja ze strony Prawa i Sprawiedliwości – dodał ówczesny wiceszef sejmowej komisji obrony narodowej, Paweł Krutul z Lewicy.

Marcin Kierwiński grzmiał z kolei, że sprawie gen. Szymczyka "ukręcono łeb". Teraz jednak poseł Platformy Obywatelskiej został ministrem spraw wewnętrznych i administracji, co oznacza, że ma nadzór nad policją.

Teraz dziennikarze Radia Zet ustalili, że kontrolerom MSWiA udało się odtworzyć przebieg wydarzeń ws. wybuchu granatnika. Raport z audytu ma trafić na biurko Kierwińskiego już w nadchodzącym tygodniu.

Część policjantów zatrudnionych w komendzie głównej miało utrudniać proces wyjaśniania przebiegu wybuchu granatnika. W rozmowach z kontrolerami mieli tłumaczyć, że odpowiednie zeznania w tej sprawie złożyli w prokuraturze.

Udało się jednak ustalić, że na remont gabinetu ówczesnego szefa policji kosztował 17 tys. zł.

Kulisy eksplozji granatnika w gabinecie gen. Jarosława Szymczyka

Wiadomo także, że 14 grudnia w godzinach porannych gen. Szymczyk stawił się na komendzie. Przeszedł przed sekretariat prosto do swojego gabinetu. Stamtąd udał się na zaplecze, żeby przebrać się w strój służbowy.

W międzyczasie podniósł granatnik z kanapy i przełożył go na podłogę. To wtedy doszło do odpalenia urządzenia. Pocisk uderzył najpierw w sufit, a następnie przebił na wylot podłogę.

Nie doszło jednak do wybuchu bowiem głowica bojowa nie zdążyła się uzbroić. Kontrolerzy mieli również ustalić, że do przywiezienia i wniesienia granatnika do budynku mogło dojść z naruszeniem przepisów.

Kontrolerzy mieli także stwierdzić, że w chwili wybuchu w gabinecie gen. Szymczyka nie było osób trzecich.