Tajemnicze zaginięcie 41-latki z Warszawy. Przepadła po wyjeździe ze znajomymi

Katarzyna Wojnarowska zaginęła dwa tygodnie temu. Wyszła z pokoju hotelowego i ślad się urwał. Na grupie dotyczącej poszukiwań zaginionych mnożą się spekulacje na temat dalszego losu kobiety. Śledczy nie wykluczają wątku kryminalnego. Przesłuchiwany jest 41-letni mężczyzna, który towarzyszył kobiecie podczas wyjazdu.

Zaginiona Katarzyna Wojnarowska. Niewykluczony scenariusz kryminalny Fot. Policja.pl/Facebook "Gdziekolwiek jesteś"

Zaginiona 41-latka z Warszawy – wątek kryminalny

Pierwszą niepokojącą kwestią jest to, że Katarzyna Wojnarowska, wychodząc z pokoju hotelowego 28 stycznia, nie zabrała ze sobą dokumentów ani telefonu. Jak informowaliśmy w naTemat, kobieta jest mieszkanką Warszawy, a do hotelu w województwie kujawsko-pomorskim wybrała się ze znajomymi.

Był wśród nich również 41-letni mężczyzna. Co ciekawe na facebookowej stronie "Gdziekolwiek jesteś" dotyczącej zaginięć, przekazywana jest informacja, że był to partner kobiety.

W rozmowie z "Faktem" Jolanta Zapaśnik-Wysocka z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu przekazała, że funkcjonariusze cały czas prowadzą rozpoznanie terenu.

– Co jakiś czas, przy pomocy łodzi motorowej, sprawdzana jest rzeka. Weryfikujemy też wszystkie sygnały od świadków. Zabezpieczone zostały nagrania z kamer monitoringu, ale to, co się na nich znajduje, to tajemnica prowadzonego postępowania – przekazała.

Śledczy nie chcą wykluczyć scenariusza kryminalnego. Tabloid nieoficjalnie ustalił, że przesłuchano również 41-latka, który towarzyszył kobiecie podczas wyjazdu. Treść jego zeznań nie została ujawniona – śledczy wskazują, że ze względu na dobro śledztwa. Wiadomo jednak, że nikt nie został zatrzymany.

Na mediach społecznościowych pojawił się wpis siostry zaginionej. Kobieta dziękuje w nim za zaangażowanie służb i ochotników, którzy "wykonali 300 proc. normy" podczas prowadzonych poszukiwań.

"Prosimy o bezwzględny szacunek dla Kasi i jej prywatności. To jest w tym momencie dla nas kluczowe i najważniejsze. To, czego potrzebujemy, to dobre myśli, modlitwy i udostępnianie jej zdjęć. Robimy wszystko, co możemy. Szukamy. Czekamy" – napisała w poście siostra zaginionej.

Katarzyna Wojnarowska ma ok. 160 cm wzrostu, ma długie blond dredy, które najprawdopodobniej spina. Jest drobnej budowy ciała i ma niebieckie oczy. Najprawdopodobniej była ubrana w czarną bluzę z kapturem. Osoby, które mają jakiekolwiek informacje o zaginionej, proszone są o niezwłoczny kontakt z najbliższą komendą policji lub o kontakt pod numerem alarmowym 112.