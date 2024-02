Książę Harry odwiedził chorego ojca. Królowa Kamila musiała siedzieć zamknięta w pokoju

redakcja naTemat

K ról Karol III jest poważnie chory. Jego stan jest na tyle poważny, że zmotywowało to księcia Harry'ego do odwiedzin ojca. Podobno jednak wyjątkowo zależało mu na tym, aby nie zetknąć się z królową Kamilą – do tego stopnia, iż małżonka króla Wielkiej Brytanii musiała siedzieć w pokoju obok podczas odwiedzin Harry'ego.