Królowa Kamila przerwała milczenie. Zdradziła, jak się czuje król Karol III

Z Pałacu Buckingham ostatnio napłynęły niepokojące wieści. Król Karol III usłyszał niedawno niepokojącą diagnozę – syn Elżbiety II choruje na nowotwór. Żona brytyjskiego monarchy przerwała milczenie i zdradziła, jak teraz czuje się jej mąż.

Królowa Kamila zdradziła, jak się czuje król Karol III. Fot. Chris Jackson/ WPA Pool/ Shutterstock

Królowa Kamila powiedziała, jak czuje się Karol III

Na początku roku zagraniczne media poinformowały, że księżna Kate musiała przejść w szpitalu operacje. Niedługo później okazało się, że król Karol III również mierzy się z problemami zdrowotnymi.

W przypadku żony księcia Williama wszystko zakończyło się pomyślnie i Kate potrzebuje jedynie okresu rekonwalescencji. Jeśli zaś chodzi o syna Elżbiety II, sprawa wygląda poważniej.

Karol III dostał bowiem diagnozę nowotworu. Mężczyzna przebywał przez jakiś czas w The London Clinic (tym samym szpitalu, co Kate), jednak już wrócił do londyńskiej rezydencji, w której opiekuje się nim jego żona.

Królowa Kamila pojawiła w czwartek (8 lutego) wieczorem na uroczystości charytatywnej w katedrze Salisbury, na której wystąpił pianista Rupert Egerton-Smith. To właśnie podczas niej zdradziła, jak obecnie czuje się jej mąż.

– Charles radzi sobie wyjątkowo dobrze w tych okolicznościach. Jesteśmy bardzo poruszeni i wdzięczni za wszystkie nadesłane listy i wiadomości – zapewniła. Jak podaje brytyjski dziennik "The Mirror" goście przebywający na wydarzeniu relacjonowali, że Kamila wykazuje się niesamowitą dzielnością.

Książę William o stanie zdrowia ojca

Książę William wziął na siebie niektóre zadania swojego ojca. Według relacji "The Guardian" Karol III nadal ma zamiar brać udział w naradach z premierem oraz w obradach Tajnej Rady Wielkiej Brytanii. Mimo napiętego kalendarza William zdołał znaleźć czas, aby uczestniczyć w ceremonii nadania odznaczeń, która miała miejsce w zamku Windsor.

– Dziękuję za przybycie tutaj dziś wieczorem. I dziękuję wszystkim, których ciężka praca umożliwiła ten wieczór. Chciałbym skorzystać z okazji, aby podziękować również za miłe wiadomości zawierające słowa wsparcia dla księżnej Kate i mojego ojca, zwłaszcza w ostatnich dniach. To wiele dla nas znaczy – powiedział William, będący pierwszy w kolejce do przejęcia tronu.

– Można śmiało powiedzieć, że ostatnie kilka tygodni było raczej skupione na "medycznych" sprawach. Pomyślałem więc, że przyjdę na pokład lotniczego pogotowia ratunkowego, żeby uciec od tego wszystkiego! – dodał.