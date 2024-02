Książulo przez ostatnie miesiące jest jednym z najchętniej oglądanych youtuberów w Polsce. Tym razem przetestował jeden z bardziej popularnych deserów w Polsce. Zjadł kremówki w Wadowicach. W każdym z odwiedzonych lokali cena za sztukę wahała się od 6 do 8 złotych. Która cukiernia miała najlepsze ciastka?

Z pewnością można stwierdzić, że Książulo wraz ze swoim przyjacielem Wojtkiem w ostatnim czasie stali się niekwestionowanymi gwiazdami kulinarnego świata na YouTube. Ich podróże prowadzą ich przez całą Polskę, gdzie dokonują recenzji różnorodnych miejscówek i potraw.

Odwiedzają zarówno tradycyjne bary mleczne, punkty z fast foodem, jak i eleganckie restauracje celebrytów, na czele z takimi osobowościami jak Magda Gessler. Ostatnio testowali catering od Anny Lewandowskiej czy pączki z lokalu gwiazdy "Kuchennych rewolucji".

Tym razem panowie odwiedzili Wadowice - miasto, w którym na świat przyszedł Jan Paweł II. Tam najpopularniejszym deserem są oczywiście kremówki. To właśnie te ciastka Książulo wziął pod lupę.

W swoim wideo przyznał, że nie przygotował szczegółowego planu swojej wizyty, lecz zamierzał spontanicznie odwiedzić kilka cukierni. Mimo braku ustalonego harmonogramu, niektórzy z jego widzów zasugerowali mu odwiedzenie miejsca, które według nich oferuje najlepsze kremówki.

Co ciekawe, od innych usłyszał opinię, że trudno w Wadowicach znaleźć naprawdę dobre kremówki. Ceny za te słodkości oscylowały w przedziale od 6 do 8 złotych za sztukę.

"Bardzo słodki krem. Bardzo. To ciasto jest mega chrupiące. To jest po prostu mega suche i chrupkie. Krem i ciasto smakują sklepowo. Nie jest to najlepsza kremówka, jaką jadłem" – stwierdził, po skosztowaniu ciastka z cukierni "Wadowice".

"Krem bardziej żółty. Gorsza. Mega alkoholowa. Mega dużo alkoholu dodanego w kremie, czuć to od razu. Ciasto jest tak samo kruche. To już bardziej smakowała mi w pierwszej cukierni" – ocenił wyrób z lokalu "Słodki Jesz".

Książulo oznajmił, że zdecydowanie najlepszą kremówkę zjadł za kościołem. Widzowie jak zwykle podziękowali mu za recenzję i podzielili się swoimi refleksjami.

"Uwielbiam wasz duet"; "Też się zastanawiałem kiedyś, gdzie w Wadowicach może być najlepsza kremówka Papieska. Super odcinek"; "Wszystkie tajemnice z kremówkami w Wadowicach wyszły na światło dzienne"; "Kremówka to małopolska nazwa napoleonki. W Wielkopolsce mówiło się napoleonka. Gdy zacząłem studia w 1972 w Krakowie i w cukierni poprosiłem o napoleonkę to pani za ladą zrobiła wielkie oczy i nie wiedziała, o co proszę"; "Jak ciasto jest mokre, a nie chrupiące to kremówka nie jest pierwszej świeżości, bo ciasto z czasem przemaka od kremu" – pisano.

Przepis na kremówkę

Kremówka papieska, znana również jako kremówka wadowicka, to deser, który zyskał sławę dzięki Papieżowi Janowi Pawłowi II. Oto przepis na tradycyjną kremówkę, która przybliży Ci smak tego wyjątkowego ciasta.

Składniki:

Ciasto:

500 g ciasta francuskiego

Krem:

500 ml mleka

1 laska wanilii (lub 2 łyżeczki ekstraktu waniliowego)

6 żółtek

150 g cukru

1 opakowanie cukru waniliowego (około 16 g)

40 g mąki pszennej

40 g mąki ziemniaczanej

250 ml śmietany kremówki 36%, schłodzonej

Dodatkowo:

Cukier puder do posypania

Przygotowanie:

Kremówka papieska to klasyczny deser, który swoim wyjątkowym smakiem przywołuje wspomnienia i tradycję. Smacznego!