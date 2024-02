Polska lekarka uwolniona. Minister Spraw Zagranicznych przekazał, że jest już w domu

Sprawa porwanej w Czadzie 28-letniej Aleksandry wstrząsnęła opinią publiczną. Jak już pisaliśmy w naTemat, kobieta pracowała w szpitalu jako lekarka, skąd została siłą wyciągnięta przez 4 mężczyzn i porwana. Dzięki interwencji polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i współpracy służb w Czadzie odbito ją porywaczom. Jak poinformował teraz szef MSZ Radosław Sikorski, uwolniona Polka jest już w domu. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał podziękowania.

Polska lekarka porwana w Czadzie uwolniona. Jest już w domu Fot. TVP Info/X (Twitter)@sikorskiradek

Porwana w Czadzie Polka wróciła do domu

"Uwolniona Polka już w domu. Dziękuję ministrowi M. Ch. Marguiemu za kierowanie akcją uwolnienia oraz żołnierzom i funkcjonariuszom sił zbrojnych i struktur bezpieczeństwa Czadu" – napisał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X (dawniej Twitter).

O godz. 6.15 na wojskowej części warszawskiego lotniska Chopina wylądował samolot, którym Polka wróciła z Czadu. Resort dyplomacji podziękował czadyjskim siłom bezpieczeństwa, które pracowały nad odbiciem Polki z rąk porywaczy. Wolontariuszkę uprowadzono ze szpitala Saint-Michel w miejscowości Dono Manga, położonej ponad 400 km od stolicy kraju Ndżameny.

Przypomnijmy, że w środę 14 lutego rzecznik MSZ Paweł Wroński informował, że po kobietę poleciał samolot Ministerstwa Obrony Narodowej. Mówił wówczas, że odbicie Polki było dynamiczne i doszło nawet do wymiany ognia. Podkreślił jednak, że nic się jej nie stało, dementując tym samym doniesienia medialne, jakoby Polka została lekko ranna.

– Nie doznała żadnych obrażeń, została przewieziona śmigłowcem. Pan minister gratulował już rodzinie – podkreślił. W czwartek 15 lutego rano minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przekazał, że kobieta wróciła do domu.

Wroński odpowiedział również na pytanie, co stało się z mężczyznami odpowiedzialnymi za uprowadzenie kobiety.

– Porywacze porzucili samochód z powodu braku benzyny, uciekali pieszo, doszło do wymiany ognia, na szczęście w żaden sposób nie została poszkodowana pani doktor. Została przewieziona do bazy wojskowym helikopterem – mówił o przebiegu akcji rzecznik MSZ.

Jak przekazały lokalne media, w regionie, w którym przebywała Polka często dochodzi do porwań i uprowadzeń, a to miało charakter wyłudzenia okupu. Gubernator prowincji powiedział w rozmowie z agencją AFP, że do porwania doszło podczas nieobecności żołnierzy, którzy normalnie prowadzili straż w szpitalu. W placówce pojawiło się dwóch mężczyzn w asyście fałszywego policjanta.

Porywacze mieli jednak zapewniać zakładników – a więc Polkę i meksykańskiego lekarza, że nie chcą im zrobić krzywdy, a zależy im wyłącznie na pieniądzach.