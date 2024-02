M aciej Wąsik i Mariusz Kamiński deklarowali w wywiadach, że ani ich partia, ani oni sami nie podjęli decyzji co do startu w wyborach do PE. Jednak w nowym sondażu zapytano Polaków, co myślą o tym, że politycy mieliby uzyskać mandaty europosłów w Brukseli. 79 proc. z ankietowanych jest w tej kwestii na nie.





Wąsik i Kamiński zawalczą o mandaty europosłów? Polacy odpowiedzieli, co o tym myślą

Agnieszka Miastowska

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński deklarowali w wywiadach, że ani ich partia, ani oni sami nie podjęli decyzji co do startu w wyborach do PE. Jednak w nowym sondażu zapytano Polaków, co myślą o tym, że politycy mieliby uzyskać mandaty europosłów w Brukseli. 79 proc. z ankietowanych jest w tej kwestii na nie.