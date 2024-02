"Heweliusz" najbardziej widowiskowym polskim serialem? Oto kogo w nim zobaczymy

Netflix szykuje jeden z najbardziej widowiskowych polskich seriali ostatnich lat? "Heweliusz" ma opowiedzieć o katastrofie, do której w latach 90. doszło na Morzu Bałtyckim. W obsadzie produkcji znalazła się cała plejada polskich gwiazd, m.in. Jan Englert, Magdalena Różczka czy Borys Szyc.

"Heweliusz" będzie najbardziej widowiskowym polskim serialem ostatnich lat? Fot. Jacek Dominski/ REPORTER

"Heweliusz" najbardziej widowiskowym filmem ostatnich lat?

"Heweliusz" ma być nie tylko najbardziej widowiskową serialową produkcją ostatnich lat, ale również najbardziej skomplikowaną pod względem realizacyjnym. Zdjęcia mają trwać około 106 dni i być kręcone m.in. w porcie w Świnoujściu oraz na Bałtyku.

W produkcji mają pojawić się również kaskaderskie sceny na wodzie, które planowo mają być zrealizowane w Brukseli w specjalnej hali z basenem przeznaczonym do realizacji podobnych ujęć. Łącznie w serialu ma się pojawić ponad 130 scen katastroficznych.

"'Heweliusz' to nie tylko serial o katastrofie, ale też o żałobie, stracie i walce z dysfunkcyjnym państwem o dobre imię i godność tych, którzy zginęli. Mamy nadzieję, że oprócz skali oraz rozmachu produkcji, widzów zachwyci i poruszy olbrzymi potencjał dramaturgiczny i emocjonalny tej historii. Tym samym mamy także świadomość odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa, dlatego naszym zadaniem jest przede wszystkim oddać sprawiedliwość wszystkim tym, których dotknęła ta tragedia" – opowiadał o serialu reżyser Jan Holoubek.

W serialu ma pojawić się sama śmietanka polskich gwiazd, w tym: Magdalena Różczka, Michał Żurawski, Konrad Eleryk, Michalina Łabacz, Borys Szyc, Tomasz Schuchardt, Justyna Wasilewska, Andrzej Konopka, Jacek Koman, Magdalena Zawadzka i Jan Englert.

"Heweliusz" ma zadebiutować na platformie w przyszłym roku.

"Wielka woda" hitem Netfliksa

Przypomnijmy, że "Heweliusz" nie będzie ani pierwszym polskim serialem katastroficznym Netfliksa, ani pierwszą tego typu produkcją w karierze Holoubka. W 2022 roku na platformie premierę miał bowiem serial "Wielka woda" o słynnej powodzi tysiąclecia z 1997 roku.

"Przez pierwsze dwa odcinki napięcie rośnie wraz z poziomem wód. Wiemy, do czego wszystko to zmierza, ale pomimo tego serial ogląda się z zapartym tchem. Rzecz jasna nie każdemu mogą się spodobać rozbudowane wątki osobiste, więc jeśli liczymy na serial akcji w stylu Michaela Baya czy J.J. Abramsa, to możemy się srogo zawieźć" – napisał w swojej recenzji dla naTemat Bartosz Godziński.

Serial otrzymał w 2023 roku Orła dla Najlepszego serialu fabularnego. Wystąpili w nim m.in. Anna Dymna, Tomasz Schuchardt, Agnieszka Żulewska, Jerzy Trela oraz Jacek Beler.