Prezydencki minister o kulisach wizyty Dudy i Tuska w USA. "Od razu zareagował pozytywnie"

Nina Nowakowska

– Kilka tygodni temu zostało skierowane pytanie, czy prezydent zgodzi się, by w takiej formule odbyło się to spotkanie. Od razu zareagował pozytywnie – wyjawił na antenie TVN24 Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta RP, nawiązując do zaproszenia dla prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska do Białego Domu Joe Bidena.