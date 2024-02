To on ma próbować pokonać Dulkiewicz. PiS przedstawił kandydata na prezydenta Gdańska

redakcja naTemat

T omasz Rakowski nie dostał się do parlamentu, ale władze PiS zadecydowały, że dobrze sprawdzi się, by stanąć w szranki o fotel prezydenta Gdańska. "Jest to dobry kandydat, tylko na pewno nie na prezydenta miasta. I te wybory przegra" - powiedział w telewizji TVN24 Jacek Karnowski, czyli aktualny prezydent sąsiadującego z Gdańskiem Sopotu.