To Luna pojedzie na Eurowizję. Kim jest 24-latka, która pokonała Steczkowską jednym punktem?

W poniedziałek rano ogłoszono, kto będzie reprezentować Polskę na Eurowizję. Pięcioosobowa komisja wybrała Lunę z angielskojęzyczną piosenką "The Tower". 24-letnia artystka nie jest szerzej znana, ale to jeden z najbardziej obiecujących głosów na polskiej scenie muzycznej. Kim jest?

Luna pojedzie na Eurowizję 2024 Fot. Pawel Wodzynski/East News

Kim jest Luna, reprezentantka Polski na Eurowizji 2024?

Luna to 24-letnia Aleksandra Katarzyna Wielgomas. Śpiewa, gra na skrzypcach i fortepianie (uczyła się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim w klasie skrzypiec), pisze i komponuje piosenki.

W 2018 roku rozpoczęła studia na kierunku artes liberales na Uniwersytecie Warszawskim. W tym samym roku jako Ola Wielgomas zaczęła współpracować z wytwórnią Kayax w ramach projektu "My Name is New" i nagrała swój debiutancki singiel pod tytułem "Na wzgórzach niepokoju". Rok później wystąpiła na Pol’n’Rock Festiwal, kultowym festiwalu Jurka Owsiaka.

W 2020 roku Wielgomas stała się Luną (to księżyc po łacinie, który jest ważny w jej życiu) i zaczęła artystyczną współpracę z Michałem "Foxem" Królem. To wtedy wydała również swój popularny singiel "Zgaś", wystąpiła też podczas finału WOŚP. Rok później ukazał się jej świetnie oceniany minialbum "Caught in the Night", a w 2022 roku krytycy chwali jej debiutancką płytę studyjną "Nocne zmory".

Twórczość Luny jest tajemnicza i nastrojowa, a artystka nie boi się intrygujących rozwiązań, jak w utworze "Mniej", do którego dodała kosmiczne dźwięki. Co ciekawe ma dwie piosenki ze swoimi preselekcyjnymi rywalami: "Nie proszę o więcej" z Marcinem Maciejczakiem i "Nie mój sen" z Justyną Steczkowską.

W 2023 roku Luna rozpoczęła współpracę z producentami z Wielkiej Brytanii i Szwecji, zaczęła też tworzyć dla innych artystów. Nagrała "Subterranean" z dj Miss Monique i Avirą, które na Spotify ma prawie trzy miliony odtworzeń.

"The Tower" to nietypowa piosenka w repertuarze Luny: dynamiczna i radiowa. Została napisana specjalnie z myślą o Eurowizji, a autorami są: Luna, Fyfe (Paul Dixon) oraz Max Cooke (Maxwell Cooke).

"'The Tower' to manifest wolności i siły. Wyjście z mroku i ciemności. Porzucenie więzów, blokad, ograniczeń, negatywnych schematów i relacji. Zburzenie wieży i wyjście na świat. To uświadomienie sobie własnej siły, pełni i tego, że ograniczenia są naszym tworem. Wieża to miejsce, czy ten stan, który budujemy my sami. Mam nadzieję, że ten utwór zapali nas wszystkich do walki o samych siebie, własną wolność, miłość i poczucie wartości. O byciu w pełni sobą, bez granic" – pisze Luna o swoim utworze na YouTube.

Wielgomas jest również instruktorką jogi. "Sztuka, filozofia, moda i astrologia to jej największe pasje. Kocha książki, Nicka Cave’a i Björk. Jej przyjaciele i współpracownicy mówią o Lunie: 'emanuje światłem, pozytywną energią i tajemniczym wdziękiem, trochę jakby nie z tego świata'" – czytamy o niej na stronie TVP. Na Instagramie Lunę obecnie obserwuje ponad 20 tysięcy internautów, a na YouTube ma 7,5 tysiąca subskrybentów.

Luna z "The Tower" na Eurowizję 2024

Luna od początku była jedną z faworytek. W wewnętrznych preselekcjach TVP, w których naszego reprezentanta wybierała pięcioosobowa komisja, pokonała m.in. Justynę Steczkowską z "WITCH-ER Tarohoro", którą większość fanów typowała na eurowizyjnego pewniaka.

Co ciekawe Steczkowska zajęła drugie miejsce i przegrała zaledwie jednym punktem. Jak czytamy na stronie TVP, "każdy z członków Komisji, po przesłuchaniu i ocenieniu wszystkich zgłoszonych utworów, wskazał dziesięciu faworytów, którym przyznał punkty od 1 do 10". Luna otrzymała 34 punkty, a Steczkowska – 33.

Trzecie miejsce ex aequo (23 punkty), zajęły piosenki: "Jesień – Tańcuj" w wykonaniu Kayah i zespołu Dagadana, czyli hit z filmu "Chłopi" oraz "Midnight dreamer" w wykonaniu Marcina Maciejczaka, który nie doczekał się jeszcze premiery.

Telewizja Polska ujawniła też skład komisji. To: Łukasz Pieter, dyrektor Muzyczny Radia ZET; Michał Hanczak – dziennikarz muzyczny Radia Eska; Kasia Moś, wokalistka, reprezentantka Polski na Eurowizji 2017; Konrad Szczęsny; dziennikarz serwisu viva.pl, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska; oraz Piotr Klatt, dziennikarz muzyczny związany z Radiem Dla Ciebie i producent programów muzycznych, zastępca dyr. Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy TVP.

W preselekcjach wzięło udział ponad 100 artystów, m.in. Krystyna Prońko, Maciej Musiałowski, Marcin Maciejczak, bryska, Anna Jurksztowicz (z Chrisem Schittullim), Natasza Urbańska czy nowy internetowy fenomen Pan Savyan z "W kolorku amaretto".

Przypomnijmy, że 68. Konkurs Piosenki Eurowizji dzięki wygranej Loreen w Liverpoolu odbędzie się w Szwecji, a dokładniej w Malmö. Półfinały zobaczymy 7 i 9 maja (Polska weźmie udział w pierwszym półfinale), a finał 11 maja. Koncerty obejrzymy ją na antenie TVP oraz na YouTube. W Eurowizji 2024 weźmie udział 37 krajów, w tym wracający po przerwie Luksemburg. Do dzisiaj poznaliśmy już 27 wykonawców oraz 19 piosenek.

