K ażdy z nas choć raz wpatrywał się w lustro w windzie, ale czy zadał sobie pytanie, po co właściwie ono się w niej znajduje? Większość osób zakłada, że właśnie po to, żeby móc sprawdzić i poprawić swój wygląd. I chociaż dzisiaj głównie do tego używamy lustra w windzie, nie taki był jego pierwotny cel.





Po co w windzie jest lustro? Nigdy nie chodziło o to, żeby się w nim przeglądać!

Agnieszka Miastowska

Każdy z nas choć raz wpatrywał się w lustro w windzie, ale czy zadał sobie pytanie, po co właściwie ono się w niej znajduje? Większość osób zakłada, że właśnie po to, żeby móc sprawdzić i poprawić swój wygląd. I chociaż dzisiaj głównie do tego używamy lustra w windzie, nie taki był jego pierwotny cel.