Justyna Steczkowska przegrała jednym punktem z wokalistką Luną w preselekcjach do Eurowizji. Głos w sprawie zabrał właśnie syn "Dziewczyny szamana" Leon Myszkowski. Nie krył zaskoczenia.

Leon Myszkowski reaguje na przegraną mamy w preselekcjach. fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Już wiadomo, kto będzie reprezentował Polskę na tegorocznym konkursie piosenki Eurowizji. Choć ulubienicą fanów imprezy była Justyna Steczkowska z piosenką "WITCH-ER Tarohoro", to ostatecznie pięcioosobowa komisja wybrała Lunę (Aleksandrę Wielgomas) i jej utwór "The Tower".

Skraje emocje wywołał również fakt, że o wygranej Luny zadecydował... jeden punkt: 24-latka zdobyła 34, a Steczkowska 33.

Leon Myszkowski komentuje przegraną mamy. "Tak, jestem troszkę zaskoczony"

Sympatycy autorki "WITCH-ER Tarohoro" w komentarzach dali już wyraz swojemu niezadowoleniu ws. jej przegranej. Swój komentarz za pośrednictwem Instagrama opublikował syn wokalistki.

Leon Myszkowski, który na co dzień również jest związany z muzyką, napisał na początku: "Tak króciutko, odpisując zbiorczo na wasze wszystkie wiadomości. Tak, widziałem ogłoszenie reprezentantki na Eurowizję i tak, jestem troszkę zaskoczony".

"Wiem, nie będzie to obiektywna ocena całej sytuacji, ponieważ jakby nie patrzeć, zawsze stoi się murem za swoją rodziną. Szkoda, że się nie udało, uważam, że 'WITCH-ER' jest zdecydowanie najlepsze i zaszłoby bardzo wysoko na Eurowizji" – przyznał.

"Ale nie decyduję o tym ani ja, ani jej fani, którzy piosenkę pokochali. Jeśli chcecie jakoś wesprzeć Justynę, to po prostu słuchajcie jej muzyki, lajkujcie, subskrybujcie na YT" – zaapelował, wyraźnie zawiedziony.

Na koniec zwrócił się do Luny: "Reprezentantce życzę oczywiście powodzenia i na pewno jak co roku będziemy oglądać i kibicować. Nie zawsze w życiu się wygrywa, ale najważniejsze jest to, żeby się nie poddawać".

Przypomnijmy: 68. Konkurs Piosenki Eurowizji dzięki wygranej Loreen w Liverpoolu odbędzie się w Szwecji, a dokładniej w Malmö. Półfinały zobaczymy 7 i 9 maja (Polska weźmie udział w pierwszym półfinale), a finał 11 maja. Koncerty będą transmitowane na antenie TVP oraz na YouTube.

W Eurowizji 2024 weźmie udział 37 krajów, w tym wracający po przerwie Luksemburg. Do dzisiaj poznaliśmy już 27 wykonawców oraz 19 piosenek.