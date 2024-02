Na granicy między Polską a Medyką doszło do incydentu. Na tory wysypano zboże z Ukrainy. To właśnie sprawa ukraińskich produktów rolnych stała się punktem zapalnym. Rolnicy nie poddają się w protestach, których głównym celem jest poprawa warunków, na jakich produkują żywność. Rolnictwo jest także niezmiennie powodem konfliktu na linii Ukraina-Polska.

Incydent na proteście rolników. Z pociągów z Ukrainy wysypano na tory zboże Fot. X.com @MarekStudzinski

"Wstyd i hańba, panowie!" – tymi słowami ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz skomentował incydent, do którego doszło na granicy w Medyce. To właśnie tam rolnicy wysypali na tory zboże, które wjeżdżało z Ukrainy.

"Zdecydowanie potępiamy wysypanie ukraińskiego zboża przez protestujących w Medyce. Policja powinna stanowczo reagować i ukarać tych, kto łamie prawo. To także brak szacunku do pracy ukraińskich rolników w warunkach rosyjskiej agresji, do siebie i innego człowieka" – czytamy we wpisie ukraińskiego dyplomaty.

Rolnicy wysypali zboże na tory. Jest nagranie

Z zajścia, do którego doszło w Medyce, upubliczniono w sieci nagranie. Widać na nim jak z jednego z zatrzymanych pociągów wysypywane jest zboże. Jak podaje WP, zatrzymać pociąg mieli właśnie rolnicy.

Jeden z internautów pisze też o wysypanej na tory kukurydzy.

Trwa konflikt o ukraińskie zboże

To właśnie import towarów rolnych jest powodem zaostrzającego się konfliktu gospodarczego między Polską a Ukrainą.

Choć stosunki dyplomatyczne obu krajów są poprawne, a nawet przyjazne, o czym może świadczyć niedawna wizyta Donalda Tuska w Kijowie, to właśnie członek aktualnego rządu, czyli wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak niezmiennie broni stanowiska polskich rolników.

Ci natomiast - niezmiennie - domagają się zmian w przepisach. Wśród nich można wyróżnić zakaz importu niektórych produktów, a także zaostrzenia kontroli towarów wjeżdżających do UE.

Protest polskich rolników jest częścią większej akcji, która prowadzona jest na terenie Unii Europejskiej. Wszystko zaczęło się od Francji, gdzie rolnicy zablokowali autostrady w proteście przeciwko rosnącym kosztom produkcji i niskim cenom skupu. W Polsce natomiast traktory na ulicach pojawiają się od kilku tygodni. Kolejny protest ogólnopolski zorganizowano także dzisiaj.

Rolnicy regularnie blokują nie tylko mniejsze drogi, ale też autostrady, a nawet wjeżdżają do centrów miast. Wśród nich dotąd był Poznań i Wrocław, a dzisiaj zaplanowano także wjazd maszyn rolniczych do centrum Krakowa, Słupska i Szczecina.

