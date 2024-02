Będzie nie jeden, a cztery filmy o Beatlesach! Nakręci je reżyser "American Beauty"

Powstaje wyjątkowy projekt filmowy o kultowych Beatlesach. Za kamerą stanie Sam Mendes ("American Beauty", "Skyfall"), który nakręci aż cztery filmy o legendarnym brytyjskim zespole.

Sam Mendes nakręci cztery filmy Beatlesach

Informację o projekcie przekazał portal Deadline. Dlaczego zdecydowano się na cztery filmy? Każdy ma powstać z perspektywy jednego z członków zespołu. Z reżyserem Samem Mendesem współpracować będą żyjący członkowie zespołu: Paul McCartney oraz Ringo Starr i rodziny zmarłych, czyli Johna Lennona i George'a Harrisona.

Co ciekawe, twórcy otrzymali pełne prawa do muzyki i historii zespołu, co jest przypadkiem absolutnie bezprecedensowym. Na chwilę obecną nie wiadomo, kto wcieli się w muzyków. Odpowiedzialne za produkcję i dystrybucję Sony Pictures Entertainment przekazało, że filmy mają trafić na duże ekrany w 2027 roku.

"Jestem zaszczycony, że mogę opowiedzieć historię największego zespołu rockowego wszech czasów" – przekazał Mendes. Zapowiedział również, że ten projekt być może "zakwestionuje pojęcie tego, co oznacza wyjście do kina".

Sam Mendes najbardziej znany jest nagrodzonego pięcioma Oscarami "American Beauty". Nakręcił również m.in. dwa znane filmy wojenne, czyli "Jarhead: Żołnierz piechoty morskiej" oraz "1917" dwie produkcje o Jamesie Bondzie, czyli "Skyfall" i "Spectre".

Ostatnia piosenka The Beatles "Now and Then"

Pod koniec ubiegłego roku premierę miała ostatnia piosenka The Beatles, czyli "Now and Then". Kawałek wydobyto ze starego dema, a następnie pracujący przy produkcji realizatorzy dźwięku za pomocą sztucznej inteligencji oddzielili wokal Lennona od instrumentów, zachowując w całości czyste brzmienie jego głosu.

Ostateczna wersja piosenki poza wokalem i pianinem Lennona ma partie gitary akustycznej i elektrycznej nagrane przez Harrisona w 1995 roku, nowe partie perkusji, gitary oraz basu dograne przez Starra oraz pasujące do pianina Johna nowe partie na ten instrument w wykonaniu McCartneya. Dodatkowo w studiu nagraniowym w Capitol Studios w Los Angeles dograno melancholijne smyczki.

O powstaniu utworu opowiada 12-minutowy dokument "Now and Then – The Last Beatles Song" w reżyserii Oliviera Murraya, z którego możemy dowiedzieć się powyższych informacji oraz jej wcześniejszej historii i tego, jak wspomniane demo z nią znalazło się w rękach członków zespołu.