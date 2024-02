Relacjonują wojnę, teraz pokazali, co rolnicy zrobili z ukraińskim zbożem. W komentarzach: Wstyd

Podczas wtorkowego (20.02) protestu przy przejściu granicznym w Medyce rolnicy wysypali ukraińskie zboże z wagonów wprost na tory kolejowe. Zachowanie Polaków potępił ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz, a zdjęcia z szokującej sceny obiegły zagraniczne media, w tym te, które od pierwszego dnia relacjonowały wojnę w Ukrainie.

Pokazali, co polscy rolnicy zrobili z ukraińskim zbożem. Pod filmem zaroiło się od kompromitujących komentarzy. Fot. Artur Szczepanski/REPORTER

Na nagraniach w mediach społecznościowych widać grupy rolników gromadzących się wokół ukraińskich wagonów, z których przez otwarte zasuwy wysypują się tony zboża. Filmik z protestu polskich rolników udostępniła m.in. białoruska Nexta, jeden z największych niezależnych portali, informujących o sprawach wschodnioeuropejskich.

Ukraińscy internauci wstrząśnięci wysypaniem zboża przez rolników

"Protestujący polscy rolnicy wysypują ukraińskie zboże z wagonów" – poinformowała w serwisie X Nexta.

Na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać. Pod nagraniem pojawiły się komentarze zarówno polskich, jak i zagranicznych internautów.

"Smutne jest to, że ludzie, którzy zarabiają na życie uprawą żywności, cieszą się z marnowania zboża i braku szacunku dla pracy innych rolników. Niektóre z ich skarg mogą być uzasadnione, ale nie jest to rozsądny sposób protestowania" – skomentował internauta z Indii.

"Gdzie jest policja? A może wolno niszczyć cudzą własność? Niszczą nie tylko ukraińską własność, ale także reputację kraju. I sporo. Kto robiłby interesy z takimi ludźmi? Dla mnie nie ma to sensu, chyba że było to płatne działanie bez uczciwych konsekwencji!" – zastanawiał się użytkownik z Ukrainy.

"Niech się wstydzą! To obrzydliwe służyć w ten sposób rosyjskim interesom" – dodała Polka.

"Nie mówię, że to w porządku, ale od miesięcy tony 'technicznego' ukraińskiego zboża o bardzo niskiej jakości przyjeżdżały do ​​Polski i były sprzedawane jako 'spożywcze'… – próbował tłumaczyć kolejny internauta z Polski. Również pod jego komentarzem chwilę później pojawiła się fala negatywnych reakcji.

Reakcja ambasadora Ukrainy

Do głośnego incydentu spod granicy odniósł się również ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. Dyplomata potępił wysypanie ukraińskiego zboża na tory przez rolników i wezwał policję, by zajęła się tą sprawą. Służby odpowiedziały, że nie wiedzą kto wysypał zboże.

"Zdecydowanie potępiamy wysypanie ukraińskiego zboża przez protestujących w Medyce. Policja powinna stanowczo reagować i ukarać tych, którzy łamią prawo. To także brak szacunku do pracy ukraińskich rolników w warunkach rosyjskiej agresji, do siebie i innego człowieka. Wstyd i hańba, panowie!" – napisał Zwarycz na portalu X.

O co walczą polscy rolnicy?

Polscy rolnicy postulują o: konieczność uproszczenia i ograniczenia wymogów Zielonego Ładu, ograniczenie napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy, poprawę opłacalności produkcji rolnej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśliło, że do rolniczych protestów doszło już jesienią 2023 roku i były one efektem błędów poprzedniego rządu PiS. Resort poinformował też, że prowadzi działania w obszarach podnoszonych przez rolników.

