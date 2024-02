Derpienski zapowiada film o Stanowskim i... apeluje o pomoc. "Jestem przerażona"

Caroline Derpienski poszła za ciosem. Najpierw uderzyła w Krzysztofa Stanowskiego w swoich materiałach na Instagramie, a teraz zamieściła oficjalne oświadczenie na YouTube'ie. Zapowiedziała w nim, że nagra wideo o dziennikarzu, w którym ujawni, skąd Stanowski ma pieniądze.

Caroline Derpienski zapowiedziała nagranie filmu o Krzysztofie Stanowskim. Fot. Wojciech Olkuśnik/ East News

Caroline Derpienski zapowiedziała film o Krzysztofie Stanowskim

Na odpowiedź Caroline Derpienski na filmy Krzysztofa Stanowskiego nie trzeba było długo czekać. "Dolarsowa królowa" najpierw uderzyła w dziennikarza i jego żonę za pośrednictwem relacji na Instagramie.

"Zauważcie, że w pierwszym materiale sprzed dwóch dni zrobił ze mnie biedną pokrzywdzoną dziewczynkę przez 'złe potwory'. Mówił, że nie jestem kłamczuchą i widzi przede mną karierę (...) Dwa dni później dostał choroby dwubiegunowej, jak widać i nagle bez żadnego powodu (...) zwyzywał mnie od kłamczuchy" – stwierdza Derpienski.

"Poza tym oskarża mnie o bycie utrzymanką, kiedy jego żona (która lubi inne doznania – wiesz, o czym mówię Stanowski) ma udziały w jego działalności na YouTube i siedzi w domu. To jak ją nazwiesz kochany?" – uderza w żonę dziennikarza Caroline.

Na rzeczonych InstaStories celebrytka zapowiedziała, że niebawem wstawi oficjalne oświadczenie na YouTube, które niedawno pojawiło się na platformie. Derpienski oświadczyła w nim, że zamierza nagrać taki sam materiał, jaki nagrał o niej Stanowski, ale... o nim samym.

Derpienski sugeruje w nim, że Stanowski miał kontakty z mafią bułgarską. Następnie pojawiły się zarzuty, że zachowywał się w stosunku do niej niestosownie.

"Jaka jest jego podłość faceta, który ślinił się do mnie, stosował różne triki (które można odczytać jako molestowanie), dlatego nie zaprosiłam go do mojego mieszkania z obaw o swoje bezpieczeństwo i godność. Jesteś zwykłą kanalią dla 21-letniej dziewczyny" – czytamy w komunikacie.

Caroline zapowiedziała także, że ujawni kwestie związane z finansami dziennikarza.

"W niedługim czasie przedstawię, skąd on ma pieniądze. Chętne osoby mogą wysyłać wszelkie informacje dodatkowe odnośnie tej osoby na maila. Informacje konkretne i sprawdzone jestem w stanie zapłacić. Szykuje się najmocniejszy PRAWDZIWY film roku! – zajawiła.

Po publikacji oświadczenia na Instagramie Derpienski pojawiła się plansza, na której celebrytka prosi fanów o pomoc, bo jest "przerażona planami zabójstwa mojej osoby przez Stanowskiego".

O czym są umieszczone na Kanale Zero filmy o Derpienski?

Pierwszy film Stanowskiego zasadniczo dotyczy Krzysztofa Porowskiego, czyli partnera Derpienski, o którym ona wcześniej mówiła per "Jack".

Twórca Kanału Zero spotkał się z nim (biznesmen nie chciał się jednak pokazać w wideo Stanowskiego). – Popycha Karolinę do tego, aby była popularna. (...) On ją inspiruje, wymyśla akcje. Nawet mu zadałem pytanie, czy Karolina jest jego projektem. On się uśmiechnął, a Karolina się nieco oburzyła – opowiada "Stano".

Drugi natomiast skupia się już samej Caroline i jej karierze, która zdaniem Stanowskiego jest całkowitą mistyfikacją.

– W kreacji Caroline Derpienski wszystko jest kitem od samego początku, bo nie jest prawdą nawet jej wiek. Przez długi czas myślano, że ona dzisiaj ma 23-24 lata, tak naprawdę urodziła się 28 września 2002 roku i posiada podwójne obywatelstwo, ponieważ urodziła się w Nowym Jorku – opowiada Stanowski.