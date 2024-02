J erzy Stuhr ma za sobą kilka dekad pracy w teatrze i jako pedagog. Według doniesień "Faktu" aktor po próbie do spektaklu w warszawskim Teatrze Polonia opowiedział o swoich dalszych planach. Wszystko wskazuje na to, że będzie się wycofywał z pracy. – Jestem już na to za stary – przyznał.





Szykuje się przełom w karierze Jerzego Stuhra. Ujawnił swoje plany

Weronika Tomaszewska

