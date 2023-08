To nie koniec sprawy Jerzego S. Aktor kilka miesięcy temu, prowadząc auto pod wpływem alkoholu, spowodował kolizję z motocyklistą. Usłyszał już w tej sprawie wyrok, ale prokuratura domaga się wyższej kary. TVN24.pl podaje, że w środę 2 sierpnia przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy rozpoczął się kolejny proces.

Sprawa Jerzego S. Fot. M.Lasyk/REPORTER

Jerzy S. 17 października 2022 roku uczestniczył w kolizji drogowej w Krakowie. Śledczy ustalili, że podczas skręcania autem zahaczył motocyklistę. Ponadto badania wykazały, że w organizmie aktora było ok. 0,7 promila alkoholu.

Potem artysta w rozmowie z "Faktem" zdradził, że "wypił do obiadu kilka kieliszków wina, po czym wyruszył autem na umówiony wywiad, o którym przypomniał sobie dopiero w ostatniej chwili".

W tej sprawie w czerwcu na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok nakazowy. Sąd uznał Jerzego S. "winnym spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, będąc w stanie po użyciu alkoholu". Ukarał go m.in. grzywną w wysokości 3 tys. zł.

Z tym wyrokiem nie zgodziła się prokuratura. Stwierdziła, że doszło do "rażącej niewspółmierności kary grzywny orzeczonej wobec obwinionego i domaga się rozpoznania sprawy na zasadach ogólnych".

Wyznaczono termin rozprawy

Przypomnijmy, że podczas pierwszej rozprawy przesłuchany został m.in. motocyklista. Z jego relacji wynikało, że kierowca samochodu uderzył go w lewą rękę, spychając z pasa ruchu. Twierdził, że obrażenia, których doznał w wyniku kolizji, mają swoje skutki do dziś.

TVN24.pl przypomina, że motocyklista opowiadał, iż "ma uszkodzony nerw i drętwieją mu palce". –Usłyszałem ogromny huk. Poczułem się jakby w stanie nieważkości – opisywał zdradzenie. Kierowca miał wówczas odjechać dalej.

W tej sprawie opinię wystawił biegły. Wynikało z niej, że "obrażenia motocyklisty trwały poniżej siedmiu dni". Zakwestionował to pełnomocnik poszkodowanego mecenas Antoni Zduńczyk. Sąd postanowił na kolejnej rozprawie przesłuchać biegłego.

– To ma zasadnicze znaczenie dla sprawy, bo jeżeli się okaże, że to kwestionowanie jest zasadne i obrażenia jednak są powyżej siedmiu dni, to wtedy nie jest to kolizja, a wypadek – objaśnił w rozmowie z TVN sędzia Sławomir Szyrmer.

Adwokat motocyklisty po wyjściu z sądu przekazał mediom, że "z racji na opinię biegłego jego klient został wyeliminowany z poprzedniego postępowania, które dotyczyło prowadzenia przez Jerzego S. samochodu w stanie nietrzeźwości".

– W związku z tym niejako wykorzystujemy to postępowanie, które jest jakby innym, mniej ważnym postępowaniem niż poprzednie, do tego, żeby naprawić te błędy, zwłaszcza prokuratury, ale i sądu, że obrażenia, które trwają do dzisiaj jego zdaniem, nie trwały powyżej siedmiu dni – powiedział mecenas, cytowany przez TVN24.

– I wtedy ten domek z kart się rozpada, bo można panu profesorowi postawić zarówno zarzut spowodowania wypadku, jazdy pod wpływem alkoholu, ale także ucieczki z miejsca wypadku, bo gdyby tego nie było, w tej sytuacji nie można postawić takiego zarzutu. Sądzę, że będziemy do tego dążyć – dodał. Kolejną rozprawę zaplanowano na 11 grudnia br.