Marianna Schreiber w najnowszym poście w mediach społecznościowych pochwaliła się, ile ma zarobić na starciu z Gohą Magical. Na żonę posła PiS Łukasza Schreibera wylewa się fala hejtu. Teraz celebrytka ironizuje, czy było warto "brać tę walkę".

Marianna Schrieber zmierzy się z Gohą Magical w oktagonie. Fot. You Tube / Clout MMA

Zarobki Marianny Schreiber na walce z Gohą Magical

"Pytacie mnie, czy warto było brać walkę z Gohą Magical. Sądzę, że ta 1 z przodu i 6 cyfr jest odpowiedzią na to pytanie. Z godnością będę nosić ten ciężar" – napisała Marianna Schreiber.

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno, gdy federacja Clout MMA ogłaszała stracie Marianna Schreiber vs. Małgorzata "Gohą" Zwierzyńska była modelka była... zaskoczona(?).

"Jestem załamana! Nie wiem, czy jest w ogóle sens cokolwiek pisać. Cały czas byłam przekonana, że będę walczyła z Danielem Magicalem. To miała być pierwsza taka walka w historii. Prawdziwe zderzenie dobra ze złem. Byłam pewna, że podpisałam kontrakt na walkę z Danielem, bo to z nim chciałam walczyć. Ja się nie zgadzam na to zestawienie" – podkreślała.

Schreiber dostała w twarz na konferencji Clout MMA

W poniedziałek (19 lutego) doszło do konfrontacji żony Łukasza Schreibera z 50-letnią matką patocelebryty Daniela Magicala. Padło tam wiele oburzających stwierdzeń. W pewnym momencie Schreiber zarządziła chóralne odśpiewanie "Sto lat" dla swojej przeciwniczki.

– Kto nie wstanie, aby zaśpiewać życzenia dla "Gohy Magical", ten jest z policji – rzuciła. Na konferencji pojawiła się także "Laluna", czyli Katarzyna Alexander – była uczestniczka programu "Królowe życia", która jest skonfliktowana z wybranką kandydata na prezydenta Bydgoszczy.

– Jesteś jedną wielką hipokrytką i zakłamaną babą, która nie boi się hejtu i liczy tylko na to, by się wybić. Nie podjęłaś ze mną rękawicy, bo zarówno ty, jak i twój trener Mirek Okniński wiecie, że rozj... cię w pierwszej minucie. Bierzesz sobie przeciwniczki, które wiesz, że wybiją cię sportowo. Zapraszam cię do face to face, bo ja ci nie odpuszczę. Skoro jesteś za równouprawnieniem kobiet, to pokaż jaja – wykrzykiwała do Schreiber.

Kiedy małżonka Łukasza Schreibera odmówiła stanięcia twarzą w twarz z "Laluną", ta odesłała ją... do gmachu przy Wiejskiej. – Zajmij stołek w Sejmie obok swojego męża, robisz mu wstyd i swojej rodzinie. Rozje... jego pierwsze małżeństwo, stajesz za ludźmi, którzy odbywają karę więzienia za znęcanie się nad kobietami. To ty jesteś największą patologią we freak fightach – mówiła.

Chwilę później doszło nawet do... rękoczynów. Gdy "Laluna" dalej krzyczała w kierunku Schreiber, ta pokusiła się o niższych lotów ripostę, prosząc, aby nie pluła w jej stronę, bo... "jeszcze zarazi HIV-em". W reakcji na te słowa Katarzyna Alexander uderzyła w twarz Mariannę Schreiber.