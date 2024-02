Schreiber chce być prezydentem Bydgoszczy. Jego żona wymownie to skomentowała

Poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz były minister i szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber ogłosił w sobotę, że ubiega się o stanowisko prezydenta Bydgoszczy. W tej sprawie głos zabrała już jego żona, która opublikowała nowe zdjęcie. Jego podpis wzbudził kontrowersje.

Łukasz Schreiber Fot. Lukasz Piecyk/REPORTER

Łukasz Schreiber poinformował w sobotę, że chce dać mieszkańcom miasta realną alternatywę i przekazać Bydgoszczy nową energię.

– Z moich obserwacji wynika, że ponad połowa mieszkańców Bydgoszczy pragnie zmian. Ludzie patrzą na to, co się dzieje w ich mieście. Bydgoszcz stoi w miejscu, zarówno pod względem rozwoju, jak i dosłownie: w korkach. Komunikacja miejska jest raczej powodem do żartów, a nie do jakiejkolwiek dumy – mówił podczas konferencji.

Schreiber chce być prezydentem Bydgoszczy. Jego żona zabrała głos

Jak przekonywał, inwestycje w Bydgoszczy są przykładem, jak nie planować i jak nie budować. – Wszystko to i wiele innych czynników skłoniło mnie do podjęcia decyzji o ubieganiu się o stanowisko prezydenta Bydgoszczy – oświadczył.

Sprawę skomentowała już jego żona Marianna Schreiber. "Przyszła pierwsza dama Bydgoszczy" – napisała w serwisie X.

Potem dodała jeszcze jeden wpis na ten temat. "Urodziłam się w Warszawie. Tutaj się wychowałam. Gdy poznałam swojego męża, zakochałam się podwójnie bez pamięci, bo zakochałam się zarówno w Nim – jest wspaniałym facetem, jak i w mieście, które dzięki Niemu poznawałam. Ja i nasza córka – pokochałyśmy Bydgoszcz. Dzisiaj, w moim sercu są obydwa te miasta. W Bydgoszczy odnajduję spokój i siłę" – czytamy w tym poście.

Tak żona Schreibera przekonuje, aby na niego głosować

Dalej Marianna Schreiber przekonuje, że "Bydgoszcz zasługuje na coś więcej… zasługuje na człowieka, który jest oddany temu miastu". "I takim człowiekiem jest mój mąż. Wiem, ile godzin spędza przy swojej pracy. Wiem, jak bardzo jest jej oddany. "Zresztą dla Niego to nawet nie jest praca – dla Niego to całe życie. Łukasz będzie Prezydentem, dla którego każdy mieszkaniec Bydgoszczy jest ważny. Każdy. Bez wyjątku" – uważa żona polityka PiS.

"Możecie mówić/pisać różne rzeczy, ale koniec końców to najlepszy człowiek, jakiego znam. I tyle" – podsumowała. Jest to zapewne nawiązanie do tego, że w komentarzach możemy przeczytać mało pochlebne wpisy w kierunku kandydata PiS na prezydenta Bydgoszczy. Internauci piszą m.in., że życzą temu miastu kogoś lepszego niż ten polityk PiS.

PiS w sobotę przedstawił także kandydata na prezydenta Warszawy

Przypomnijmy: w sobotę odbyła się również "Warszawska Konwencja PiS" z udziałem szefa partii Jarosława Kaczyńskiego. Podczas wydarzenia pod hasłem "Z miłości do Warszawy" prezes Prawa i Sprawiedliwości oficjalnie przedstawił kandydata swojej partii na prezydenta Warszawy – Tobiasza Bocheńskiego.

– W tej kampanii wyborczej będziemy rozmawiać o sprawach ważnych dla Warszawiaków – zapowiedział następnie Bocheński. – Będziemy rozliczać rządzących miastem z deklaracji i obietnic. Będziemy blisko mieszkańców, będziemy słuchać ich głosów – wymieniał. Więcej na ten temat jest w tym naszym tekście. Wybory samorządowe są już w kwietniu.