IMGW prognozuje, że najbliższe dni przyniosą niemal wiosenną, różnorodną i zmienną pogodę. Pojawi się też deszcz, ale generalnie będzie dość ciepło jak na końcówkę lutego. Wszystko to za sprawą cyklonu Wencke, który wkracza do Polski.

Cyklon Wencke wkracza do Polski. Takich temperatur dawno nie było. Fot. WXCharts/zrzut ekranu

Cyklon Wencke wkracza do Polski. Takich temperatur dawno u nas nie było

Z prognoz IMGW wynika, że w piątek będzie na ogół zachmurzenie duże, ale pojawią się większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia na północy i zachodzie kraju. W centrum, na wschodzie i południu Polski okresami wystąpią opady deszczu.

Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej na szczytach Tatr miejscami około 8 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 7°C do 11°C.

Z kolei sobota na południowym wschodzie i północnym zachodzie będzie pogodna, a na pozostałym obszarze na ogół pochmurna z większymi przejaśnieniami i miejscami opadami deszczu.

Na północy początkowo możliwy jest również deszcz ze śniegiem i opady do około 10 mm. Po południu Polski opady będą stopniowo zanikać. Temperatura maksymalna od 7°C na północy, około 11°C w centrum, do 14°C na południu. Chłodniej będzie jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej – około 5°C.

W przyszłym tygodniu będzie nawet 16 stopni na plusie

Niedziela będzie raczej pogodna i bez opadów. Jedynie na wschodzie i północy Polski, zwłaszcza początkowo pojawi się większe zachmurzenie i przelotne opady deszczu. W dzień najchłodniej będzie nad morzem – do 7°C, w centrum około 13°C, a najcieplej na południu – do 15°C.

Poniedziałek w całym kraju minie z zachmurzeniem zmiennym i przelotnym deszczem miejscami na północy, wchodzie i południu Polski. Temperatura wahać się będzie od 11°C do 15°C, a chłodniej będzie nad morzem – około 8°C.

We wtorek jedynie w zachodniej połowie kraju będzie pochmurno i deszczowo, a na pozostałym obszarze pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna od 5°C do 10°C na północny i zachodzie oraz od 11°C do 16°C na południu i wschodzie.

W środę i czwartek w zachodniej połowie kraju będzie pochmurno z opadami deszczu, a we wschodniej na ogół słonecznie i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-7°C na północnym zachodzie, około 12°C w centrum, do 14-16°C na południu.

Jaka będzie pogoda w marcu, kiedy zaczyna się wiosna?

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny wypadnie już za niecały miesiąc, czyli 21 marca. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowali już też aktualizacje prognozy pogody na najbliższe pięć tygodni. Okazuje się, że na początku marca będzie ciepło, ale deszczowo.

Wysokie temperatury, które opanowały Polskę w lutym, mają utrzymać się również na początku marca. Trend ten odczują zwłaszcza mieszkańcy wschodniej części kraju, gdzie termometry pokażą ponad 6 st. C. więcej niż zwykle. Najmniejsza anomalia prognozowana jest na Ziemi Lubuskiej, gdzie wyniesie ona 2-3 st. C.

W późniejszych tygodniach aura zacznie się ochładzać i zbliżać do średniej wieloletniej. Już w połowie miesiąca anomalia wyniesie zaledwie 1,8 st. C. Choć na wschodzie wciąż będzie dosyć ciepło, im dalej na zachód, tym różnica ta będzie zmniejszać.

Nagły zwrot akcji nastąpi w drugiej połowie marca. Wówczas, głównie na zachodzie kraju i w Tatrach, termometry wskażą niższe wartości niż zazwyczaj. Według tvn24.pl okres od 18 do 24 marca, w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, może zostać zaklasyfikowany jako chłodny. W pozostałych częściach Polski temperatury będą kształtować się na poziomie normy. Więcej na ten temat piszemy tutaj.