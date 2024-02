Odkryj siłę packvertisingu w promowaniu produktów i zmień swoje podejście do opakowań

Nie lekceważ mocy opakowania! Poznaj packvertising, który często sprzedaje lepiej niż reklama i wykorzystaj go w komunikacji z klientami. Stwórz nieszablonowe pudełko, które wyróżni się na tle konkurencji, ale też wpłynie pozytywnie na wizerunek marki.

Czym jest packvertising?

To złożona koncepcja, która zakłada traktowanie opakowania, jako osobny kanał reklamowy, jak np. social media. Wyróżniające się na tle konkurencji opakowanie stanowi znak rozpoznawczy marki i bardziej zapada w pamięć, a wygląd i komunikacja pudełka musi być spójna ze stylem działań prowadzonych na innych kanałach. Dobry packvertising uzupełnia identyfikację wizualną i sprawia, że od razu wiemy, z jaką marką mamy do czynienia. Atrakcyjne opakowanie zachęca do bliższego poznania produktu, co wpływa bezpośrednio na decyzje zakupowe.

Błędnym myśleniem jest przeświadczenie, że z zalet packvertisingu mogą skorzystać tylko sklepy stacjonarne. Wyróżnienie się na tle konkurencji, dzięki opakowaniom ma takie samo (jak nie większe!) znaczenie w branży e-commerce. Dlatego warto zadbać o każdy szczegół, jeśli chodzi o projektowanie i tworzenie opakowań reklamowych. Wykorzystanie różnych rodzajów opakowań do budowania spójnego brand experience to działania, które przełożą się na wzrosty sprzedaży oraz większą świadomość marki.

Packvertising to trend, który jasno pokazuje, że czasy, gdy opakowanie pełniło wyłącznie funkcję ochronną produktów odeszły już w niepamięć. Pudełko produktowe nie tylko musi być wytrzymałe podczas transportu czy magazynowania, ale też promować brand i produkt. To jedna z decyzji marketingowych, która realnie wpływa na rozpoznawalność marki, ale też wspiera cele sprzedażowe. Tomasz Warlich, dyrektor ds. marketingu (marki Colours Factory, Drukomat, Printendo, Justprint)

Wykorzystaj cały potencjał opakowania reklamowego i nie przegap okazji do promowania swoich produktów.

Dlaczego dobrze zaprojektowane opakowanie jest tak ważne?

Packvertising to nie jest kolejna moda, która za jakiś czas odejdzie w zapomnienie. To szereg zaplanowanych działań, które wpływają na zamierzony efekt, a dodatkowo generują oszczędności dla firmy. Dzieje się tak, ponieważ pudełko, torba reklamowa, czy butelka na wodę to dodatkowa powierzchnia reklamowa, którą możemy wykorzystać w dowolny sposób. Opakowanie stanowi bowiem integralną część produktu.

Gdy korzystamy ze spójnych rozwiązań, stworzenie szaty graficznej dla opakowania na podstawie istniejącej identyfikacji produktu, wymaga mniej zaangażowania niż tworzenie go od nowa. Choć proces projektowania i później produkcji opakowań, nie jest tak łatwy i szybki, jak w przypadku np. wizytówek, to jednak zalety, jakie daje packvertising, zdecydowanie są tego warte. Wykorzystaj tę szansę na przyciągnięcie klienta.

Surowce – wybierz odpowiednie

Warto pamiętać, że oprócz nadruku, w opakowaniu ważny jest także surowiec, z którego zostało wyprodukowane. Rodzaj papieru, czy fakt, że materiał pochodzi z recyklingu, ma wpływ na jego prezencję oraz odbiór w oczach klientów. Wiele marek stawia na budowanie relacji z odbiorcą poprzez historię związaną z użytymi surowcami.

Co więcej, wybrany surowiec musi być dobrany odpowiednio do przeznaczenia danego opakowania – pudełka nie powinny być zrobione ze zbyt cienkiego lub zbyt grubego kartonu, ponieważ utrudni to ich użytkowanie i zaburzy funkcjonalność. Nawet jeśli, nasze opakowania będą bardzo eleganckie, to zbyt cienki karton nie zabezpieczy dobrze zawartości, a całościowy obraz w oczach odbiorcy nie będzie pozytywny.

Uszlachetnienia – sposób na wyjątkowe opakowanie

Jeżeli zależy Ci na wyjątkowym wrażeniu i chcesz podkreślić jakość swojego opakowania, wykorzystaj w swoim projekcie uszlachetnienia. Dodatkowe zdobienia na pudełku wykonane lakierem UV 3D lub przy pomocy folii metalizowanych w różnych kolorach będą stanowić idealne podkreślenie kreatywnych detali. To prosty, ale bardzo efektowny sposób na podkreślenie np. napisów, logo firmy lub innych elementów, które chcemy zaakcentować.

W przypadku uszlachetnień w druku warto powierzyć swoje projekty zaufanej drukarni. Dlatego, jeśli nie masz pewności, na które uszlachetnienia się zdecydować – skontaktuj się z zespołem Drukomat i skorzystaj z profesjonalnego doradztwa.

Uszlachetnione opakowania reklamowe sprawdzą się bardzo dobrze na różne okazje, np. jako prezent dla klientów, kontrahentów lub pracowników. Gwarantujemy, że każdy poczuje się wyjątkowo przy ich odpakowywaniu i zapomni na chwilę o zawartości!

Wykorzystaj opakowania reklamowe do pobudzenia zmysłów

Uszlachetnienia opakowań to jeden ze sposobów na nadanie im dodatkowej faktury, która zachęca do fizycznego kontaktu z produktem i eksplorowania jego zawartości. Dzieje się tak, ponieważ nasz mózg lepiej zapamiętuje i rejestruje komunikaty na fizycznych nośnikach. To niewątpliwa przewaga materiałów drukowanych nad ich cyfrowymi odpowiednikami. Zachęć klientów do sięgnięcia po produkt, dzięki błyszczącym foliom metalizowanym, obok których nikt nie przejdzie obojętnie. Postaw na dodatkowe wrażenia sensoryczne, które wyróżnią Twoje produkty na tle konkurencji.

Postaw na dobrze zaprojektowane opakowania reklamowe

Opakowania reklamowe dają duże możliwości, jeśli chodzi o ich funkcjonalność oraz możliwość umieszczenia przekazu reklamowego. Pobudź wyobraźnię efektownym pudełkiem, które jednocześnie będzie wpływać pozytywnie na decyzje zakupowe. Packvertising to trend, którego nie wolno Ci ominąć!

