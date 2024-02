Gratka dla fanów piłki i F1! Na VOD wjechał dokument o Błaszczykowskim i nowa "Jazda o życie"

Piątek, 23 lutego to prawdziwa uczta dla fanów piłki nożnej i Formuły 1. Do sieci trafiły aż dwie sportowe produkcje: film dokumentalny o Jakubie Błaszczykowskim "Kuba" oraz szósty sezon serialu "Formuła 1: Jazda o życie". Ten pierwszy obejrzymy na Prime Video, drugi – na Netfliksie.

"Kuba", dokument o Jakubie Błaszczykowskim dostępny na Prime Video. Pokaże inne oblicze piłkarza

"Kuba" to druga współpraca Amazon Prime i Papaya Films po dokumencie "Lewandowski. Nieznany", a zarazem kolejny dokument sportowy osadzony w świecie piłkarskim (od 2 lutego na Prime Video można oglądać również serial dokumentalny "Legia. Do końca"). Producentem kreatywnym filmu dokumentalnego o Kubie Błaszczykowskim jest Kacper Sawicki, a reżyserem Jan Dybus. Za zdjęcia odpowiadają Marianna Klein i Igor Połaniewicz.

"W filmie zobaczymy wzloty i upadki Kuby, prywatne życie i piłkarską drogę. Nie zabraknie emocji, trudnych tematów i szczerych do bólu słów – płynących nie tylko z ust samego Błaszczykowskiego. Widzowie będą mogli towarzyszyć legendarnemu piłkarzowi w najważniejszych momentach piłkarskiej kariery: od pierwszych amatorskich meczów w rodzinnych Truskolasach, przez decydujące bramki w starciach z klubami Bundesligi, gol przeciwko Rosji na Euro 2012, finał Ligi Mistrzów w 2013 roku, nieodżałowany karny w meczu z Portugalią na Euro 2016, aż po zakończenie piłkarskiej kariery latem 2023 roku" – czytamy w oficjalnym opisie.

"Oprócz boiskowych historii, 'Kuba' ukaże również niepokazywaną dotąd twarz Błaszczykowskiego, portretując jego prywatne, nieznane kibicom oblicze i odsłaniając wątki osobiste. Widzowie poznają Kubę z innej, nieujawnionej do tej pory przez bohatera strony" – dodaje Prime Video.

– W moim życiu wiele razy się potykałem i się tego nie wstydzę. Wręcz przeciwnie, mam nadzieję, że moja historia stanie się inspiracją dla młodego pokolenia. Bo po każdej porażce można się podnieść. Podczas pracy z ekipą filmową nie gryzłem się w język, nie chowałem się za wyuczonymi formułkami. I cieszę się, że tę autentyczność udało się przenieść na ekran – mówił sam Jakub Błaszczykowski.

W filmie, oprócz samego Kuby Błaszczykowskiego i jego bliskich, zobaczymy również zasłużone postaci z piłkarskiego świata, m.in. Jürgena Kloppa, Roberta Lewandowskiego, İlkay Gündoğana, Matsa Hummelsa, Marco Reusa, Adama Nawałkę, Łukasza Piszczka, Jerzego Brzęczka i wielu innych.

Szósty sezon "Formuły 1: Jazda o życie" już na Netfliksie

Z kolei na Netfliksie w piątek zadebiutował szósty sezon serialu dokumentalnego "Formuła 1: Jazda o życie" ("Formula 1: Drive to Survive"). Co ciekawe data premiery szóstego sezonu pokrywa się z terminem przedsezonowych testów F1 w Bahrajnie, zaplanowano ją tydzień przed kwalifikacjami do GP Bahrajn 2024.

"Tym razem fani zajrzą za kulisy, aby zobaczyć, jak kierowcy i ich zespoły przygotowują się do walki o zwycięstwo" – zapowiedział Netfliks swój serial o Formule 1. "To już 6. sezon 'Jazdy o życie' w Netflix. Będziemy mogli zajrzeć za kulisy wyścigu i zobaczyć, jak kierowcy i zespoły przygotowują się do walki o zwycięstwo – dodał w kolejnej zapowiedzi.

W szóstym sezonie mają być pokazane wydarzenia z 2023 roku, jak kontuzja Lance’a Strolla. Gigant streamingu nie zdradził wielu, ale w trailerze pojawiają się również m.in.: Nyck de Vries, Otmar Szafnauer, Lewis Hamilton, Lando Norris, Guenther Steiner i Daniel Ricciardo.

Nowy sezon będzie liczył 10 odcinków. Producentami wykonawczymi serialu są laureat Oscara James Gay-Rees ("Amy", "Senna") i Paul Martin ("Diego") z firmy Box to Box Films.