Potrzebujesz odtrutki po blamażu z Albanią? Oto 8 najlepszych filmów o piłce nożnej

Przegrany mecz drużyny, której się kibicuje (a już zwłaszcza rodaków), nie jest miłym uczuciem. By osłodzić nieco nastroje po ostatnim spotkaniu Albanii i Polski, redakcja naTemat przygotowała listę 8 filmów fabularnych z piłką nożną w tle. Znajdziecie na niej zwłaszcza polskie i brytyjskie produkcje.

8 najlepszych filmów z piłką nożna w tle (LISTA) Fot. kadr z filmów "Mecz ostatniej szansy" i "Shaolin soccer"; 20thCentFox / Courtesy Everett Collection

Najlepsze filmy fabularne o piłce nożnej (LISTA)

1. Podkręć jak Beckham

"Podkręć jak Beckham" Gurinder Chadhy ("Angus, stringi i przytulanki") z 2002 roku opowiada o córce brytyjskich sikhów mieszkających w Londynie, która wstępuje do żeńskiej drużyny futbolowej bez wiedzy swojej rodziny. Rodzice oczekują od niej bowiem, by zajmowała się domem i wyszła dobrze za mąż. Jess na domiar złego zakochuje się w "białym" trenerze.

Sportowa komedia z Parminder Nagrą ("Ostry dyżur"), Keirą Knightley ("Piraci z Kraibów") i Jonathanem Rhysem Meyersem ("Dynastia Tudorów") podnosi na duchu, w ciekawym świetle przedstawia damską wersję piłki nożnej i przy okazji bawi.

Gdzie obejrzeć: Aktualnie nie jest nigdzie dostępny

2. Boisko bezdomnych

"Boisko bezdomnych" Kasi Adamik (córki Agnieszki Holland i reżyserki "Amoku") śledzi losy czterdziestoletniego nauczyciela WF-u i niespełnionego piłkarza, którego karierę w reprezentacji Polski przerwała niespodziewana kontuzja. Jacek Mróz w wyniku życiowych nieszczęść ląduje na Dworcu Centralnym, gdzie wraz z innymi osobami w kryzysie bezdomności zakłada drużynę piłkarską.

Adamik z empatią podchodzi do swoich bohaterów i daje im szansę na nowo znaleźć sens życia. W obsadzie obyczajowej produkcji z 2008 roku wystąpili m.in. Marcin Dorociński ("Jack Strong", "Teściowie" i "Gambit królowej") Eryk Lubos ("Zabić bobra"), Bartłomiej Topa ("Drogówka") oraz Krzysztof Kiersznowski ("Cześć Tereska").

Gdzie obejrzeć: TVP VOD

3. Hooligans

Fabuła "Hooligans" Lexi Alexander ("Punisher: Strefa wojny") zabiera widzów do Londynu, do którego właśnie przeprowadza się wywalony z Harvardu dziennikarz Matt Buckner. Brat jego szwagra pokazuje mu, jak wygląda życie kiboli. Chłopak szybko odnajduje się w chuligańskiej rzeczywistości pełnej przemocy. Niestety ma to swoją cenę.

Choć film z Elijah Woodem (trylogia "Władca Pierścieni") i Charliem Hunnamem ("Synowie Anarchii") spotkał się z mieszanymi recenzjami wśród krytyków, publiczność oceniła go na portalu Rotten Tomatoes na 87 proc. "Fantastyczna reżyseria Lexi Alexander. Ma smykałkę do budowania napięcia i tworzenia wiarygodnych scen walk" – stwierdził pewien widz.

Gdzie obejrzeć: Aktualnie nie jest nigdzie dostępny

4. Przeklęta liga

"Przeklęta liga" Toma Hoopera ("Jak zostać królem") przybliża prawdziwą historię Briana Clougha, kontrowersyjnego trenera piłki nożnej, który w lat 70. przez 44 dni stał na czele Leeds United. Scenariusz dzieła powstał na podstawie bestsellerowej powieści Davida Peace'a "The Damned Utd" z 2006 roku.

W roli głównej możemy zobaczyć na ekranie znakomitego Michaela Sheena ("Dobry omen" i "Królowa"). Dramat sportowy doczekał się afery – jego twórcom zarzucono wiele historycznych nieścisłości.

Gdzie obejrzeć: iTunes Store

5. Mecz ostatniej szansy

W filmie "Mecz ostatniej szansy" Barry'ego Skolnicka emerytowany piłkarz Danny "The Mean Machine" Meehan trafia do więzienia. Tam postanawia przygotować drużynę współwięźniów do meczu przeciwko strażnikom.

W roli Meehana obsadzono Vinnie'ego Jonesa, byłego piłkarza, który przez bezkompromisowy styl gry wzbudzał lęk u swoich przeciwników. Po występie w "Meczu ostatniej szansy" z 2001 roku na dobre zagościł na dużym ekranie – mogliśmy oglądać go m.in. w "Przekręcie" i "Nocnym pociągu z mięsem".

Gdzie obejrzeć: Chili i iTunes Store

6. Piłkarski poker

W wyreżyserowanym przez Janusza Zaorskiego "Piłkarskim pokerze" Jan Laguna, sędzia piłkarski, który coraz bardziej popada w alkoholizm, dowiaduje się, że prezes klubu Powiśle Warszawa i jego żona nim manipulują. Nie mogąc pogodzić się ze zdradą, mężczyzna wraz z kolegami z dawnej drużyny postanawia zmanipulować wyniki ostatniej kolejki I ligi.

W obsadzie filmu z 1989 roku znaleźli się m.in. Janusz Gajos ("Czterej pancerni i pies"), Małgorzata Pieczyńska ("Wierna rzeka"), Marian Opania ("Człowiek z żelaza"), Jan Englert ("Dusze stracone"), a także Olaf Lubaszenko ("Chłopaki nie płaczą").

Gdzie obejrzeć: Canal+ i Ninateka

7. Być jak Kazimierz Deyna

"Być jak Kazimierz Deyna" to urocza komedia obyczajowa o chłopcu imieniem Kazik, który urodził się w dniu, kiedy Kazimierz Deyna strzelił legendarnego gola dla reprezentacji Polski w meczu z Portugalią. Ze względu na wymowną datę urodzin rodzice mają nadzieję, że ich pociecha zainteresuje się sportem. Niestety dziecko nie ma żadnego talentu do kopania piłki. Co innego jest mu pisane.

W dziele Anny Wieczur-Bluszcz ("Koniec świata, czyli Kogel-Mogel 4") zagrali: Marcin Korcz ("O mnie się nie martw"), Przemysław Bluszcz ("Pitbull"), Gabriela Muskała ("Fuga"), Jerzy Trela ("Na srebrnym globie") i Małgorzata Socha ("Brzydula").

Gdzie obejrzeć: CDA Premium i Polsat Box Go

8. Shaolin soccer

"Shaolin soccer" to hongkońska komedia o sześciu wychowankach klasztoru Shaolin, którzy decydują się wziąć udział w piłkarskim turnieju. Od lat nie trenowali kung-fu, a sportu tym bardziej "nie ruszali".

Film Stephena Chowa ("Kung fu szał") z 2001 miał swoją premierę w Polsce w 2004 roku. W roli głównej filmowiec obsadził samego siebie. Na ekranie towarzyszyli mu również Zhao Wei ("My Fair Princess"), Man Tat Ng ("Fight Back to School") i Tin Kai-Man ("The New King of Comedy").

Gdzie obejrzeć: Chili i iTunes Store

