Wiemy, kto wydał najpopularniejszą płytę 2023 roku w Polsce. Nie, to nie Dawid Podsiadło

Ola Gersz

Z wiązek Producentów Audio Video opublikował roczne podsumowanie Oficjalnych List Sprzedaży OLiS, czyli najlepiej sprzedające się w 2023 roku w Polsce albumy i single. Polscy artyści dominują w ścisłym topie zestawień, a niekwestionowanym liderem jest Dawid Podsiadło, który trafił do pierwszej piątki każdej listy. Jednak to nie "Lata dwudzieste" były najpopularniejszym albumem ubiegłego roku. Wyprzedził go Taco Hemingway.