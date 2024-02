Nie uwierzycie, co Mata zaproponował sanah. "Przecież to by był jakiś hit!"

Mata wystąpił ostatnio w programie "Autentyczni". Odpowiadał tam na pytania od osób ze spektrum autyzmu. W pewnym momencie zwrócił się do... sanah. Padła z jego strony pewna propozycja współpracy.

Szykuje się duet sanah i Maty? fot. Kacper Kolenda/ REPORTER // Fot. Instagram / sanah

"Autentyczni" to prowadzony przez Macieja Stuhra na antenie TVN program, w którym osoby ze spektrum autyzmu mogą poczuć się jak dziennikarze i zadać pytania (często bardzo bezpośrednie) gościom programu. Jednym z uczestników najnowszego odcinka był Mata. W formacie w kierunku rapera padło pytanie, czy planuje wydać płytę z kolędami. Michał Matczak zdobył się wówczas na zaskakujące wyznanie. Zwrócił do jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia, do sanah.

Mata o propozycji dla sanah

– O! Fajne pytanie! Akurat wczoraj wymyśliłem, że chcę to zrobić. Wracałem samolotem z Barcelony i nagle mnie naszła taka myśl, że co by było, gdybym zrobił płytę z kolędami z sanah. Przecież to by był jakiś hit! sanah, jeśli to oglądasz, zróbmy płytę z kolędami! Może jeszcze w tym roku! Uważam, że to byłby bestseller – mówił.

Został też podpytany o współpracę z Marylą Rodowicz. – Z Marylą Rodowicz są inne plany. Rozmawialiśmy ostatnio, jest też pewien pomysł. Może coś się wydarzy, może nawet na tej płycie pojawi – kto wie! – rzucił enigmatycznie.

Wielu było też zaskoczonych jeszcze jednym wyznaniem Maty. Okazało się, że syn profesora Marcina Matczaka także jest w spektrum autyzmu.

– Poszedłem sprawdzić, czy mam ADHD. Dowiedziałem się, że psychiatra nie jest w stanie stwierdzić ADHD u mnie – powiedział artysta. – Ale za to powiedział mi ten pan, że jest mi w stanie z miejsca coś innego stwierdzić. Powiedział mi, że jestem w spektrum autyzmu – dodał.

– Wtedy dużo rzeczy zaczęło mieć sens, że tak to ujmę. Tak że mam nadzieję, że w przyszłym programie ja będę pytania zadawał – zażartował.

Przypomnijmy, że Mata zasłynął kontrowersyjnym kawałkiem "Patointeligencja" o uczniach elitarnych liceów. Piosenka była głośno krytykowana szczególnie w środowiskach prawicowych. W odpowiedzi na nią raper nagrał kolejny utwór, czyli "Patoreakcję", w którym zwrócił się bezpośrednio m.in. do Krystyny Pawłowicz czy Jacka Kurskiego.

Oprócz muzycznej kariery Mata zapowiedział też, że za kilka lat chciałby wejść do polityki. Ponadto angażuje się też w sprawę legalizacji marihuany w Polsce.