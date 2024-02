Sierżant Bagieta, rozpoznawalna postać wśród youtuberów, rozpoczął swoją przygodę z internetem będąc jeszcze w szeregach policji. W roku 2022 ogłosił, że po siedmiu latach zdecydował się opuścić służbę. Mimo zmiany profesji nadal regularnie w swoich wideo porusza tematy związane z pracą w służbach mundurowych. W jednym ze swoich materiałów podzielił się obserwacjami na temat tego, za jakimi markami samochodów policja najczęściej podąża.

Na te marki aut mundurowi polują najczęściej. Sierżant Bagieta wyjawia Fot. PIOTR JEDZURA/REPORTER

Na wstępie swojego filmu Sierżant Bagieta podkreślił, że prawo do zatrzymywania samochodów do kontroli nie jest wyłącznością policji drogowej, ale obejmuje również inne jednostki. Następnie przeanalizował, które marki samochodów najczęściej padają przedmiotem zainteresowania funkcjonariuszy.

Zaskakująco, na piątym miejscu znalazł się Lexus, marka rzadziej spotykana na drogach, ale częściej "wybierana" przez przestępców, co podnosi ryzyko kontroli.

Audi zajęło czwartą lokatę, z uwagi na popularność wśród młodych, nieprzestrzegających przepisów kierowców, szczególnie model A3 z dawnych lat.

Opel został umieszczony na trzeciej pozycji, z racji na to, że jest to marka przyciągająca zarówno młodych, nieostrożnych kierowców, jak i starszych użytkowników dróg.

Volkswagen zajął drugie miejsce w zestawieniu marek aut najczęściej zatrzymywanych do kontroli, głównie ze względu na swoją powszechność w Polsce. Sierżant Bagieta zauważył, że starsze modele VW często odznaczają się słabą kondycją techniczną. Dodatkowo są one chętnie wybierane przez taksówkarzy, którzy, jak mówi, często czują się na drodze nietykalni i dopuszczają się licznych wykroczeń.

Na czele listy znalazło się BMW, co dla Sierżanta Bagiety nie jest niespodzianką. Według niego, auta tej marki łączą w sobie wszystkie przyczyny do kontroli wymienione przy innych markach, co czyni je częstym celem funkcjonariuszy.

Fakt, że policja częściej zatrzymuje popularne marki samochodów, nie musi wynikać z celowego "polowania" na nie. Cztery z pięciu wymienionych marek są bardzo rozpowszechnione wśród polskich kierowców, co statystycznie zwiększa ich widoczność na drodze. Niemniej, argumenty przedstawione przez youtubera mogą dostarczyć cennych wskazówek dla kierowców.

W komentarzach internauci podzielili się z youtuberem swoimi doświadczeniami i opiniami. Oto co czytamy w komentarzach:

"Ja jeżdżę starym Volvo i mam wrażenie, że jestem totalnie niewidzialny dla policji na drodze ";

"Bawary to swoją drogą, ale kiedyś słyszałem, że jak widzisz Golfa 2/3 o 4 rano w niedzielę to kierowca na pewno nie jest trzeźwy"; "Posiadam e36 od roku i miałem już ponad 10 kontroli. Zdarzały się dwie jednej nocy (często późno wracam od dziewczyny), anty narkotykowi, tajniacy, z niektórymi policjantami już się znam";

"Jeżdżę Fordami, kiedyś Mondeo, teraz S-max. Jeżdżę od 25 roku życia, mam 32 lata. Nigdy nie miałem kontroli drogowej";

"Ciekawe zestawienie spodziewałem się na pierwszy miejscu BMW, ale z początku miałem w głowie jeszcze markę Mercedes Benz";

"Fajny materiał, byłem przekonany, że w materiale zostanie wspomniana Mazda lub też Toyota";

"Z tym Lexusem to mnie zszokowałeś, sam jeżdżę Lexem i totalnie się bym nie spodziewał go w takiej liście".