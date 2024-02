Fala ciepła się utrzyma. Synoptycy już wiedzą, jaki będzie początek marca

Do Polski na przełomie lutego i marca nadal będzie płynąć ciepłe powietrze. I tak w pierwszy weekend marca należy spodziewać się wiosennej pogody, chociaż nie można wykluczyć, że miejscami spadnie trochę deszczu.

Pogoda na pierwszy weekend marca. Fala ciepła w Polsce. Fot. WXCharts/zrzut ekranu

Po dość ciepłym wtorku czeka nas też podobna pogoda w środę. Tego dnia, jak podaje IMGW, jednak miejscami będą występować słabe opady deszczu.

Prognoza pogody na marzec. Utrzyma się wiosenna pogoda

Temperatura maksymalna wahać się będzie na północy i zachodzie kraju od 5°C do 9°C, w centrum około 10°C, na południowym wschodzie od 12°C do 15°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany – przeważnie z kierunków zachodnich.

W czwartek opady deszczu wystąpią tylko na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Na pozostałym będzie obszarze dość pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalna od 8°C do 12°C, chłodniej na Wybrzeżu około 7°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

Z kolei w piątek deszcz głównie pojawi się na krańcach zachodnich. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. "Temperatura maksymalna w północnej połowie kraju od 9°C do 13°C, chłodniej nad morzem około 7°C, na południu cieplej od 12°C do 15°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, południowo-wschodni. Na Wybrzeżu porywy wiatru do 60 km/h" – przekazano w prognozie IMGW.

Również w sobotę i niedzielę będzie przeważnie pogodnie. Tylko na wybrzeżu możliwy jest słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 9°C do 13°C, a chłodniej będzie na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie od 7°C do 10°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

"Kalendarz 100-letni". Niemieckie przewidywania na lato 2024 roku

Jaka będzie pogoda przez resztę 2024 roku, a szczególnie latem? Jak się okazuje, wielu ludzi szuka w może niezbyt nowoczesnych, ale przynajmniej sprawdzonych i renomowanych swoją dokładnością źródłach. W Niemczech sporą popularnością w tym kontekście cieszy się tzw. "Kalendarz 100-letni", którego użyto, aby sprawdzić, co nas czeka latem.

Ciepły i słoneczny powinien być początek czerwca, w kolejnych tygodniach mają nastąpić opady. Później znów przyjdzie czas na przejaśnienia, ale bliżej lipca w naszej części świata powinno być deszczowo.

W lipcu wstępować mają sporadyczne burze, miejscowo niewykluczone są niestety inne tzw. ekstremalne zjawiska atmosferyczne. Potwierdzałyby to wyliczenia Mauritiusa Knauera, według których w takim roku jak obecny, lipiec powinien być równie wilgotny, co gorący. Liczba słonecznych dni w tym miesiącu ma być jednak o wiele wyższa niż w czerwcu.

Szczególna fala upałów ma nadejść w okresie 23-31 lipca. Niemcy na podstawie swojego "Kalendarza 100-letniego" jako dobre momenty na planowanie letniego urlopu wskazują także 1-6 sierpnia oraz 18-25 sierpnia. Więcej na ten temat jest w tym tekście.

