Od kiedy odwołano "marcową zimę", zainteresowanie budzą prognozy pogody na kolejne pory roku. Gdy jedni dopiero przygotowują się na wiosnę, inni myślą już o lecie. Jakie ono będzie w 2024 roku? Odpowiedź na to pytanie ma skrywać "Kalendarz 100-letni", który opracował niemiecki uczony Mauritius Knauer.

Pierwszy kwartał 2024 roku w kwestii pogody był wyjątkowo gorący. Nie tylko za względu na fakt, iż statystyki pokazują, iż w Europie Środkowej mamy najcieplejszą zimę od 140 lat. Gorąco zrobiło się także w środowisku synoptyków.

Najpierw spierali się oni o jakość długoterminowych prognoz wskazujących postępujące ocieplenie klimatu, gdy "normalna zima" przyszła w listopadzie i została z nami na grudzień. Później część meteorologów zaliczyła wpadkę z przewidywaniem "marcowej zimy", którą szybko jednak odwołano.

Nic więc dziwnego, że w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o to, jaka będzie pogoda przez resztę 2024 roku, wielu ludzi szuka w może niezbyt nowoczesnych, ale przynajmniej sprawdzonych i renomowanych swoją dokładnością źródłach. W Niemczech sporą popularnością w tym kontekście cieszy się tzw. "Kalendarz 100-letni".

Niemcy patrzą w "Kalendarz 100-letni". Dzieło Mauritiusa Knauera pełne idealnych prognoz pogody

W rzeczywistości mowa tu o dziele Mauritiusa Knauera "Calendarium oeconomicum practicum perpetuum". W XVII wieku opat klasztoru cystersów w Langheim stworzył to opracowanie, aby ułatwić przewidywanie pogody we Frankonii i dzięki temu zoptymalizować przyklasztorne rolnictwo.

"Kalendarz 100-letni" zawiera prognozy pogody, analizę sytuacji ekstremalnych, zjawisk atmosferycznych, plag szkodników oraz wskazówki dotyczące zbiorów. Potoczna nazwa pracy Knauera wywozi się stąd, że w swoich prognozach oparł się on na stuleciach obserwacji innych uczonych, doświadczeniach ludzkości, a wszystko to wsparł wiedzą astronomiczną.

"Kalendarz 100-letni" to dzieło, które zachwyca ludzi swoimi przepowiedniami od pokoleń. W oparciu o obserwacje i doświadczenia ludzkości kalendarz umożliwia przewidywanie pogody na tygodnie, miesiące i lata. Juliane Reyle dziennikarka echo24.de o "Kalendarzu 100-letnim"

Każde wspomnienie o "Kalendarzu 100-letnim" w niemieckich mediach wywołuje ostatnimi czasy spore zainteresowanie. Choć meteorolodzy narzekają, iż Mauritius Knauer nie oparł swoich prognoz na twardych dowodach naukowych, to zajmujący się pogodą dziennikarze do "Calendarium oeconomicum practicum perpetuum" sięgają chętnie.

I przypominają, że dzieło to wielokrotnie wykazało się dużą sprawdzalnością. Ostatni raz było tak z prognozami na lato ubiegłego roku. Nawet słynny Deutscher Wetterdienst początkowo pomylił się co do prognozowanej aury, tymczasem w księdze opata z Langheim wszystko się zgadzało.

Takie ma być lato w 2024 roku. Wskazano idealne momenty na letni urlop

Cóż zatem niemiecki "Kalendarz 100-letni" mówi o prognozie pogody na lato 2024? Dziennikarze zza Odry zapisy Knauera mogące dotyczyć warunków atmosferycznych w tegorocznym czerwcu interpretują jako zapowiedź zróżnicowanej pogody, w której słońce ciągle będzie walczyło z opadami deszczu.

Ciepły i słoneczny powinien być początek miesiąca, w kolejnych tygodniach mają nastąpić opady. Później znów przyjdzie czas na przejaśnienia, ale bliżej lipca w naszej części świata powinno być deszczowo.

W lipcu wstępować mają sporadyczne burze, miejscowo niewykluczone są niestety inne tzw. ekstremalne zjawiska atmosferyczne. Potwierdzałyby to wyliczenia Mauritiusa Knauera, według których w takim roku jak obecny, lipiec powinien być równie wilgotny, co gorący. Liczba słonecznych dni w tym miesiącu ma być jednak o wiele wyższa niż w czerwcu.

Szczególna fala upałów ma nadejść w okresie 23-31 lipca. Niemcy na podstawie swojego "Kalendarza 100-letniego" jako dobre momenty na planowanie letniego urlopu wskazują także 1-6 sierpnia oraz 18-25 sierpnia.

Poza tymi oknami pogodowymi sierpień prawdopodobnie zapamiętamy w Europie Środkowej jako czas silnych burz i innych niebezpiecznych zjawisk, jak powodzie. Ciepło powinno ponownie nadejść w 2024 roku dopiero w postaci złotej jesieni.

