"Ksiądz z Osiedla" załamany pomysłami ws. lekcji religii. "Mogą być pomocne całe życie"

Trwają dyskusje dotyczące zmian w organizacji lekcji religii i etyki. Głos zabrał słynny "Ksiądz z Osiedla", który skrytykował proponowane przez obecną minister edukacji Barbarę Nowacką nowe rozwiązania.

"Ksiądz z osiedla" zabrał głos ws. dyskusji na temat lekcji religii. Fot. YouTube/ Ksiądz z osiedla

"Ksiądz z osiedla" o propozycji zmian dot. lekcji religii

Dyskusja na temat usunięcia lekcji religii ze szkół trwa od lat, a zwolennikami tego rozwiązania bywają nawet osoby wierzące. Teraz pomysł powrócił za sprawą nowego rządu, więc ponownie wywołuje duże emocje.

Nowa minister edukacji Barbara Nowacka już jakiś czas temu zapowiedziała, że planuje ograniczyć godzinowo te zajęcia, a uzyskana z nich ocena nie miałaby mieć wpływu na średnią ogólną.

W dyskusję na temat lekcji religii zaangażowali się rzecz jasna sami zainteresowani, czyli przedstawiciele Kościoła. Głos zabrał m.in. Rafał Główczyński, znany w sieci jako "Ksiądz z osiedla". Jego przemyśleń na ten temat można posłuchać w materiale wideo zatytułowanym "Młodzi wkurzeni na Kościół".

– Dyskusja na temat lekcji religii w Polsce zrobiła się strasznie wielowątkowa. Mojemu jednemu znajomemu księdzu wypisała się cała klasa pierwsza w jednym chyba z techników, mówiąc mu "do księdza nic nie mamy, tylko do księdza organizacji" – tłumaczył.

Zdaniem duchownego lekcje religii są nie mniej ważne od innych przedmiotów, a jeśli uczniowie dostaną wybór siedzenia na zajęciach, czy cieszenia się "wolnością", zawsze wybiorą to drugie.

– Jestem w stu procentach przekonany, że to, co przekazuje się na lekcjach religii, etyki jest bardzo ważnym elementem uzupełniającym edukację szkolną i to, co się tam młodym ludziom przekaże, może być pomocne przez całe życie (...) Jakikolwiek by przedmiot nie był, jeżeli uczeń ma do wyboru czas wolny albo iść na lekcje, z czasem zawsze wybiera czas wolny – dodał.

Główczyński o Halloween

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w okolicach święta Wszystkich Świętych Główczyński zasłynął swoją wypowiedzią o Halloween.

– Ze względu na miłość i szacunek do Boga. W niedzielnej ewangelii Jezus powiedział, żeby przynieśli mu denara, a następnie zapytał: czyja jest tu podobizna? Odpowiedzieli: Cezara. Wtedy On odrzekł: oddajcie Cezarowi to, co Cezara, a Bogu to, co boskie. Halloween w biblii szatana jest określone jednym z dwóch najważniejszych świąt satanistów – tłumaczył "Ksiądz z osiedla". – Drodzy, zgodnie z Biblią Szatana – Halloween należy do szatana – podsumował.