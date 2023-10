Ksiądz z TikToka wywołał burzę ws. Halloween. Internauci nie dali za wygraną

Już niebawem większość wyruszy na imprezy halloweenowe w przeddzień Wszystkich Świętych. Temat ten zdecydował poruszyć ksiądz Rafał Główczyński znany na TikToku jako "Ksiądz z osiedla". Influencer w swoim wideo przekonuje, że "Halloween należy do szatana". Po jego słowach wylała się fala negatywnych komentarzy.

Ksiądz z TikToka nagrał wideo o Halloween. Internauci oburzeni jego słowami Fot. tiktok.com / @ksiadz_z_osiedla

Już za dwa dni Wszystkich Świętych. Jednak zanim wszyscy tłumnie ruszą na groby swoich najbliższych, większość wybierze się na halloweenowe przyjęcia. Im bliżej 31 października, kiedy odbywa się wspomniane "święto", tym coraz częściej pojawiają się wypowiedzi duchownych pełne oburzenia.

Teraz głos w sprawie Halloween zabrał popularny z TikToka ksiądz Rafał Główczyński, bliżej znany jako "Ksiądz z Osiedla". Influencer opublikował na wspomnianej platformie wideo, w którym zadał następujące pytanie: Dlaczego ktoś miałby odpuścić wejście na imprezę halloweenową? Nie trzeba było długo czekać, by bohater nagrania sam sobie na nie odpowiedział.

– Ze względu na miłość i szacunek do Boga. W niedzielnej ewangelii Jezus powiedział, żeby przynieśli mu denara, a następnie zapytał: czyja jest tu podobizna? Odpowiedzieli: Cezara. Wtedy On odrzekł: oddajcie Cezarowi to, co Cezara, a Bogu to, co boskie. Halloween w biblii szatana jest określone jednym z dwóch najważniejszych świąt satanistów – tłumaczy ksiądz Rafał Główczyński. – Drodzy, zgodnie z Biblią Szatana – Halloween należy do szatana – podsumował.

Słowa księdza na temat Halloween wywołały wśród internautów prawdziwe poruszenie. W komentarzach użytkownicy nie kryli rozczarowania, pisząc, co tak naprawdę sądzą na temat nadchodzącego wydarzenia. Trzeba przyznać, że w tym temacie byli wyjątkowo zgodni.

"Kiedy ludzie zrozumieją, że to zwykła zabawa. Przebieranki tak jak karnawał"; "A czym się różni przebieranie w Halloween a przebieranie się, jak się chodzi po kolędzie? Też się przecież za diabła przebierają"; "Mi ksiądz z podstawówki mówił, że w Halloween nie ma nic złego, póki nie przywołuje się duchów. I tego zdania się trzymam" – pisali internauci.

"Nieprawda. Halloween to dobra zabawa", "Czy ktoś w Halloween na zabawie odprawia jakieś obrzędy satanistyczne? No chyba nie. To taka sama zabawa jak imieniny urodziny"; "Organizuję zabawy dla dzieci. Szukamy duszków, jemy cukierki, tańczymy, oswajamy strach przed potworkami. Szatana nie było. To, co boskie, mamy w sercu" – czytamy dalej w komentarzach.

Nie zabrakło również złośliwości pod adresem księży i ostatniej afery w Dąbrowie Górniczej. "Szatan miał święto w Dąbrowie Górniczej, a nie w zabawie dzieci" – podsumował dobitnie jeden z internautów.

Edyta Górniak również nie popiera Halloween

Edyta Górniak również należy do osób, które co roku nie wypowiadają się pochlebnie na temat świętowania Halloween. Artystka w ubiegłym roku dosadnie skomentował uczestniczenie w tego typu zabawach. Uważa, że celebrowanie tego dnia otwiera "zaproszenie do przestrzeni dla niskich lub bardzo niskich wibracji".

"To trochę jak nieświadoma i bardzo niebezpieczna zabawa w wywoływanie duchów i zaproszenie ich do swojego życia i swojego domu. Nawiedzony dom bardzo ciężko uwolnić... Ale – możesz zawsze zaryzykować" – napisała celebrytka.