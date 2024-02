Hunter Schafer dołączyła do protestujących przeciwko atakom Izraela w Strefie Gazy. Grupa aktywistów z żydowskiej, antysyjonistycznej organizacji głośno domagała się zawieszenia broni podczas nagrań do popularnego programu, którego gościem był amerykański prezydent Joe Biden. Aktorka wraz z 50 innymi osobami została aresztowana.

Hunter Schafer została aresztowana Fot. Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News // X / huster schafer gallery

Hunter Schafer, 25-letnia aktorka, modelka i aktywistka, otrzymała wezwanie do sądu za wtargnięcie na teren prywatny, informują amerykańskie media. Została aresztowana podczas protestu domagającego się zakończenia nieustannego bombardowania Strefy Gazy przez Izrael.

Według miejscowego ministerstwa zdrowia, w Strefie Gazy zginęło już 30 tysięcy ludzi, w tym tysiące dzieci. Bombardowane są szpitale i szkoły. Działania Izraela to odpowiedź na atak Hamasu z 7 października na Izrael. Zginęło 1,2 tysięcy osób, wzięto 200 zakładników.

Hunter Schafer aresztowana. Protestowała przeciwko atakom Izraela w Strefie Gazy

Hunter Schafer, która gra Jules w "Euforii" i wcieliła się w Tigris w "Igrzyska Śmierci: Balladzie Ptaków i Węży", dołączyła do innych protestujących z organizacji Jewish Voice for Peace, antysyjonistycznej organizacji działaczy żydowskich w Stanach Zjednoczonych.

Grupa osób oblegała hol budynku na 30 Rockefeller Plaza w Nowym Jorku, aby zakłócić nagrania odcinka programu "Late Night with Seth Meyers" z prezydentem Joe Bidenem.

Aktywiści trzymali transparenty z napisami "Żydzi do Bidena: Przestańcie uzbrajać ludobójstwo" i "Trwałe zawieszenie broni". "Żadnej broni, żadnej wojny. Walczymy o zawieszenie broni" i "Nie w naszym imieniu" – skandowała grupa.

Aktorka miała na sobie koszulkę z napisem "Natychmiastowe zawieszenie broni". Sfotografowano ją podczas protestu oraz w momencie, gdy eskortował ją nowojorski policjant z rękami skutymi kajdankami za plecami.

"Hunter została aresztowana podczas protestu, razem z 50 innymi osobami" – powiedział rzecznik Jewish Voice for Peace w oświadczeniu. "Jesteśmy pod wrażeniem jej zaangażowania w wolność Palestyńczyków i w sprawiedliwą przyszłość dla wszystkich" – dodał. Według nieoficjalnych informacji aktorka została już zwolniona z aresztu.

Biden wypowiedział się na temat zawieszenia broni podczas przerwy w nagraniach programu, gdy wybrał się na lody do kawiarni naprzeciwko. Poinformował, że nowa przerwa w walkach może nastąpić w ciągu kilku dni.

– Mam nadzieję do końca weekendu. Mój doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego mówi mi, że jesteśmy blisko, jesteśmy blisko, jeszcze nie skończyliśmy naszej pracy. Mam nadzieję, że do przyszłego poniedziałku będziemy mieli zawieszenie broni – powiedział dziennikarzom, cytowany przez "New York Post".

Pomimo protestów w sprawie trwałego zawieszenia broni, administracja Bidena zaznaczyła, że opowiada się jedynie za tym tymczasowym, trwającym najwyżej sześć tygodni.

– Nadal uważamy, że ogólne zawieszenie broni, czyli stałe zawieszenie broni, nie jest właściwe w obecnej chwili – to zawieszenie broni, które pozostawia Hamasowi kontrolę i zwalnia ich z odpowiedzialności za uwolnienie zakładników" – powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu, John Kirby.

