Szansa na mocnego SUV-a w hybrydzie plug-in. Świetne ceny Toyoty z rocznika 2023

Początek roku to dobry czas dla tych, którzy rozważają zakup nowego auta. Jeśli należycie do tego grona, koniecznie przejrzyjcie katalog Toyoty. Znajdziecie w nim, między innymi, najmocniejszego SUV-a marki - RAV4 - z napędem Plug-in Hybrid ze sporym rabatem. W wyprzedaży znalazła się również charakterna wersja GR SPORT.

Fot. materiały prasowe

Toyota obniżyła ceny wszystkich wersji RAV4 Plug-in Hybrid z 2023 roku, a więc Dynamic, Selection, Style oraz wspomnianej wcześniej, GR SPORT. Jak dużo można zyskać, wybierając rocznik 2023?

Cena najmocniejszego SUV-a marki w wersji Dynamic z zeszłego roku kosztuje obecnie 223 200 zł. W standardzie wersja ta została wyposażona w inteligentny kluczyk, podgrzewane fotele przednie oraz skrajne tylne siedzenia, 18-calowe felgi oraz najnowszy system multimedialny Toyota Smart Connect z 10,5-calowym ekranem, nawigacją online oraz 4-letnią transmisją danych.

Wersja Selection jest obecnie wyceniana na 241 700 zł (dwukolorowe malowanie nadwozia, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (PVM) czy cyfrowe lusterko wsteczne), a Style na 248 300 zł (panoramiczny dach, skórzana tapicerka oraz wentylowane fotele).

Największa zniżka względem ceny katalogowej dotyczy jednak RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT. Sportowa tapicerka foteli, specjalne felgi 19-calowe oraz dwukolorowe malowanie nadwozia - to tylko niektóre z zalet modelu nawiązującego do tradycji rajdowych zespołu TOYOTA GAZOO Racing. Nie bez znaczenia jest też fakt, że RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT dostępna była w 2023 roku w wersji hybrydowej typu plug-in po raz pierwszy.

Model wyprzedażowy można nabyć obecnie z rabatem w wysokości 36 700 zł, co oznacza, że jego cena wynosi 261 200 zł. Atrakcyjne finansowanie oferuje również program leasingowy Toyoty - KINTO ONE. Przedsiębiorcy mogą mieć SUV-a Toyoty w wersji GR SPORT nawet za 2879 zł netto miesięcznie. W Leasingu Konsumenckim wysokość raty wyniesie od 3541 zł brutto miesięcznie.

Warto pamiętać, że liczba samochodów w promocji jest ograniczona - to w końcu wyprzedaż. Dodatkowo, do każdego wspomnianego auta z rocznika 2023 dodawany jest gratis przewód ładujący Typ 2 o długości 7,5 metra wraz z etui.

Dlaczego warto wybrać Toyotę RAV4 Plug-in Hybrid?

Aż trudno uwierzyć, ale pierwsze egzemplarze Toyoty RAV4 wyjechały na drogi ponad trzy dekady temu. Od tego czasu sporo się zmieniło - zarówno, jeśli chodzi o design samego SUV-a, jak i sposób, w jaki porusza się po drogach (i bezdrożach).

Popularna “ravka” w wersji hybrydowej z przyłączem do gniazdka to najmocniejsza i jednocześnie najoszczędniejsza, jak dotychczas, odmiana. Hybrydowy napęd o mocy 306 KM pozwala przyspieszyć do setki w 6 sekund. Z kolei 2,5 litrowy silnik benzynowy pracuje jednocześnie na niższych obrotach, dzięki czemu w kabinie “nie słychać” rozwijanej dynamicznie prędkości.

Wysoki komfort jazdy to zasługa projektu RAV4 Plug-in Hybrid opartego na modułowej platformie GA-K. Na jakość podróży składa się również sztywna, ale i lekka konstrukcja z nisko zlokalizowanym środkiem ciężkości oraz dobrze dopracowanym zawieszeniem.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid to auto niezwykle ekonomiczne, ponieważ domyślnie porusza się w trybie EV. Napęd elektryczny pozwala rozpędzić pojazd do 135 km/h i przejechać w trasie dystans 75 km. W trybie miejskim natomiast, od jednego ładowania do drugiego, “upłynie” aż 100 km. Ładowanie akumulatora nie trwa długo: wystarczy 2,5 godziny przy podłączeniu do gniazdka 230 V/32 A. Do jego rozpoczęcia, zakończenia i kontroli przebiegu służy aplikacja na telefon MyToyota.

Więcej informacji odnośnie cen i innych modeli w wyprzedaży znajduje się na stronie Toyoty.