Ruszyła przedsprzedaż biletów na koncert Justina Timberlake'a w Krakowie dla klientów jednego z banków. Przy okazji ujawniono ceny biletów. Jeśli chcemy posiedzieć na trybunach, musimy słono zapłacić. Nie wiadomo, czy ceny w regularnej sprzedaży będą inne.

Ile kosztują bilety na koncert Justina Timberlake'a w Krakowie? Fot. Valerie Macon/AFP/East News

Koncert Justina Timberlake'a w Krakowie w ramach trasy The Forget Tomorrow World Tour odbędzie się już 26 lipca 2024 roku w Tauron Arenie. Potem amerykański gwiazdor odwiedzi kolejne siedem europejskich krajów: Niemcy (Berlin, Monachium, Kolonia, Hamburg), Belgię (Antwerpia), Wielką Brytanię (Birmingham, Manchester, Londyn), Holandię (Amsterdam), Dani (Kopenhaga), Szwecję (Sztokholm) i Francję (Lyon).

Najnowsza trasa koncertowa Justina Timberlake'a The Forget Tomorrow World Tour obejmuje obecnie 67 występów na całym świecie od kwietnia do grudnia bieżącego roku. W Ameryce Północnej wyprzedano już 22 koncerty, a na występy w USA sprzedano ponad 550 tysięcy biletów. Europejska odnoga trasy odbędzie się w środku części amerykańskiej.

Ile kosztują bilety na koncert Justina Timberlake'a w Krakowie?

Sprzedaż biletów na koncert Justina Timberlake'a w Polsce już ruszyła. A właściwie przedsprzedaż. Przedsprzedaż Citi Handlowy rozpoczęła się w środę, 28 lutego o godz. 10:00, a przedsprzedaż Ticketmaster rusza w czwartek, 29 lutego o godz. 10:00. Sprzedaż ogólna rozpocznie się w piątek, 1 marca 2024 na LiveNation.pl, również o godz. 10:00.

Ile kosztują bilety w przedsprzedaży? Regularne bilety (w zależności od miejsca na trybunach) zaczynają się od 663 złotych, a kończą na 1553 zł, te ceny zawierają już opłatę serwisową. Z kolei wejściówka na płytę to koszt 345 zł. Bilety w tej puli są jeszcze dostępne, oprócz tych na płytę.

Możliwe jest także zakupienie biletów VIP w specjalnej strefie z barem. "(...) Fani mają możliwość przeżyć wyjątkowe wrażenia z koncertów. Począwszy od foteli w pierwszym rzędzie, po testy dźwiękowe i spotkania powitalne, każdy pakiet jest dopasowany tak, abyś mógł przeżyć naprawdę niezapomniany czas" – czytamy. Tutaj ceny zaczynają się od dwóch tysięcy zł.

Aby kupić bilety w przedsprzedaży 28 lutego potrzebny jest specjalny kod, którzy posiadają klienci banku. Pamiętajmy, że ceny biletów na koncert Justina Timberlake'a w kolejnej przedsprzedaży 29 lutego i sprzedaży regularnej mogą być inne.

Tegoroczny koncert nie będzie pierwszym show Justina Timberlake'a w Polsce. Wokalista wystąpił w 2014 roku na PGE Arenie w Gdańsku, a cały stadion był wyprzedany. Wcześniej artysta przyjechał nad Wisłę dwukrotnie ze swoim zespołem *NSYNC – w 1996 i 1997 r.

Justin Timberlake wydaje szóstą płytę "Everything I Thought It Was"

Justin Timberlake jest wszechstronnie utalentowanym artystą i producentem muzycznym, a także autorem tekstów i aktorem. W swojej karierze sprzedał ponad 54 miliony albumów i 63 miliony singli na całym świecie, a także kolejne 70 milionów płyt jako główny wokalista boysbandu *NSYNC.

Amerykanin zdobył dziesięć nagród GRAMMY w kategoriach pop, dance i R&B, w tym za swoje albumy solowe: debiutancki album solowy "Justified" (2002), "FutureSex/LoveSounds" (2006), "The 20/20 Experience" (2013, a kontynuacja "The 20/20 Experience – 2 of 2" była nominowana do tej nagrody) i "Man of the Woods" (2018), a także za swój kawałek z Jayem-Z "Holy Grail".

Timberlake" ma na koncie ponad 23 miliardy odtworzeń na platformach streamingowych i cztery nagrody Emmy za występy w programie satyryczym "Saturday Night Live". Na dużym ekranie użyczył swojego głosu w animowanych hitach DreamWorks: "Trollach" (2016), "Trollach 2" (2020) i "Trollach 3" z 2023 roku. Jego przebój "Can’t Stop the Feeling!" z tego pierwszego filmu był nominowany do Oscara 2017 w kategorii najlepsza piosenka oryginalna.

15 marca odbędzie się premiera szóstej płyty Justina Timberlake'a "Everything I Thought It Was", która jest jego pierwszym krążkiem od sześciu lat. Promuje go piosenka "Selfish", a przy okazji ogłoszenia dodatkowych dat na trasie koncertowej Timberlake zaprezentował także swój najnowszy utwór "Drown". W ostatnim czasie wokalista był bohaterem kontrowersji po wydaniu biografii Britney Spears.

Czytaj także: https://natemat.pl/519511,zwiazek-britney-spears-i-justina-timberlake-a-nie-byl-bajka