Żona Kanye Westa paradowała bez majtek w Paryżu. Bianca może przez to nawet trafić do więzienia

Joanna Stawczyk

K anye West jest postacią, która często pojawia się w mediach z różnych powodów, zarówno ze względu na swoją karierę muzyczną, jak i kontrowersyjne wypowiedzi oraz inne aspekty życia prywatnego. Tymczasem głośno jest znowu o jego żonie. Biana Censori może mieć poważne problemy przez to, że pojawiła się publicznie w Paryżu bez majtek. To nie pierwszy raz, kiedy kobieta zwraca na siebie uwagę stylizacjami, które mało co zakrywają.